Nouvelles sorties sur Netflix: 20 mars 2020

Quelle longue semaine cela a été et Netflix termine la semaine avec seize nouvelles séries télévisées et films supplémentaires pour que vous puissiez profiter du week-end. Voici la liste complète des nouveautés sur Netflix du 20 mars 2020.

Avant de passer à la liste complète et aux faits saillants, nous souhaitons simplement mentionner une actualité qui vient de passer ces dernières heures. Netflix mérite des félicitations massives pour la nouvelle initiative qu’ils ont annoncée aujourd’hui par laquelle ils s’engagent à verser 100 millions de dollars à des créateurs sans emploi dans l’industrie.

Voyons maintenant quelques-uns des nouveaux contenus diffusés sur Netflix aujourd’hui:

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker (série limitée)

Genre: Drame

Jeter: Zahra Bentham, Kevin Carroll, Carmen Ejogo, Tiffany Haddish

Nous avons déjà parlé de Self Made sur Netflix sous une forme et une autre à maintes reprises tout au long de la semaine, mais c’est parce que nous ne pouvons pas souligner à quel point c’est bon.

C’est une série limitée biopic inspirée de la vie de la pionnière des affaires, Madame C.J. Walker.

La lettre du roi (saison 1)

Genre: Action, Aventure, Famille, Fantaisie

Jeter: Islam Bouakkaz, Jack Barton, Ruby Ashbourne Serkis, Gijs Blom

Le deuxième titre qui retiendra le plus d’attention ce week-end est La Lettre du Roi.

Le drame fantastique familial parle d’un jeune chevalier en formation et des épreuves et des tribulations qui lui font face.

Pensez à Game of Thrones, mais avec une note pour les adolescents et vous avez une idée de ce à quoi vous attendre ici.

Une sorte de belle (2014)

Genre: Comédie, Romance

Réalisateur: Tom Vaughan

Jeter: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Jessica Alba, Malcolm McDowell

Durée: 99 min

Le seul grand original non-Netflix à avoir frappé Netflix aujourd’hui était Some Kind of Beautiful.

La comédie romantique a été universellement rejetée par les critiques, mais malgré cela, c’est un must absolu. Il s’agit d’un professeur de poésie de Cambridge qui réévalue sa vie, y compris sa vie amoureuse.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 20 mars

5 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Une vie de vitesse: l’histoire de Juan Manuel Fangio (2018) Netflix Original

El silencio es bienvenido (2017)

Une sorte de belle (2014)

La plate-forme (2019) Netflix Original

Ultras (2020) Netflix Original

11 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Archibald’s Next Big Thing (Saison 2) Netflix Original

Buddi (Saison 1) Netflix Original

Dino Girl Gauko (Saison 2) Netflix Original

Feel Good (Saison 1) Netflix Original

Greenhouse Academy (Saison 4) Netflix Original

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker (série limitée) Netflix Original

Elle (Saison 1) Netflix Original

Le jeu anglais (saison 1) Netflix Original

La lettre du roi (Saison 1) Netflix Original

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Série limitée) Netflix Original

Vampires (Saison 1) Netflix Original