Nouvelles sorties sur Netflix: 21 février 2020

Vendredi heureux et aujourd’hui, Netflix complète sa semaine tranquille avec une petite collection de nouveaux originaux et quelques titres sous licence. Voici les nouveautés sur Netflix du 21 février 2020.

Ce week-end semble également exceptionnellement calme. Cela dit, la dernière semaine de février devrait voir de nouveaux titres formidables ajoutés et mars 2020 semble absolument empilé avec au moins 100 nouveaux titres actuellement prévus.

Comme toujours, avant de passer à la liste complète des nouvelles versions, jetons un coup d’œil à certains des faits saillants d’aujourd’hui.

Une maison hantée (2013)

Genre: Comédie, Fantastique

Réalisateur: Michael Tiddes

Jeter: Marlon Wayans, Marlene Forte, Essence Atkins, David Koechner

Durée: 86 min

Nous commençons les temps forts d’aujourd’hui avec des déchets parodiques, mais comme pour beaucoup de films parodiques, le fait d’être des déchets fait partie du charme.

Se moquant de Ghostbusters, The Conjuring, Insidious et d’innombrables autres titres d’horreur, le film de 2013 présente Marlon Wayans qui est devenu une fonctionnalité régulière sur Netflix avec plusieurs titres originaux.

L’arc principal des histoires est à propos de Malcolm et Kisha emménagent dans la maison de leurs rêves qui abrite de nombreux démons surnaturels.

Bébés (Partie 1) Netflix Original

Genre: Documentaire

Avec la série Explication de Vox maintenant en attente depuis un petit moment, c’est agréable de voir Netflix combler l’écart avec la sortie des premiers épisodes de Babies.

La série documentaire répartie sur six épisodes nous donne un aperçu du développement du cerveau et de l’enfant dans les premières années de votre vie. Il est parfaitement produit et vous laissera probablement le sourire tout au long.

Gentefied (Saison 1)

Genre: Comédie

Jeter: Jaime Alvarez, Julissa Calderon, Joaquín Cosio, Greg Ellis

Durée: 10 épisodes

Gentefied est la chose la plus proche que nous envisagerions pour un nouveau spectacle de tentes cette semaine.

La série humoristique nous raconte l’histoire des cousins ​​de Morales qui participent tous à la sauvegarde de la boutique de tacos de leur grand-père à Los Angeles.

Glitch Techs (Saison 1)

Genre: Enfants, Animation

Notre dernier point fort des nouveaux titres d’aujourd’hui est Glitch Techs, le premier nouveau titre à venir de Nickelodeon à Netflix.

Neuf nouveaux épisodes absolument époustouflants sont maintenant sur Netflix et nous plongent dans le monde des chasseurs de jeux vidéo. Nous suivons deux adolescents qui tentent de traquer les créatures de jeux vidéo qui ont infesté le monde réel.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 21 février 2020

5 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

