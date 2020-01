Nouvelles sorties sur Netflix: 22 janvier 2020

Nous sommes en milieu de semaine et il est temps de jeter un coup d’œil à tout ce qui est nouveau sur Netflix pour le 22 janvier et à quelques-uns des nouveaux ajouts qui ont été supprimés le 21 janvier. Au total, il y a cinq nouveaux titres à couvrir, alors allons-y.

Cette semaine, comme nous l’avons couvert dans notre aperçu hebdomadaire, est dominée par Netflix Originals avec la plupart empilés vers la fin de la semaine avec Chilling Adventures of Sabrina et The Ranch étant les points forts des nouveaux titres en cours de route.

Pandémie: comment prévenir une épidémie (saison 1)

Genre: Documentaire

Cette série de documents Netflix n’aurait pas pu atterrir sur Netflix à un meilleur moment compte tenu des événements qui se déroulent actuellement en Chine en ce moment.

Produit et réalisé par Doug Shultz qui est derrière Defiant Requiem et Cesar Millan: The Real Story, cette série se compose de six épisodes plongeant dans des pandémies et divers virus et maladies. Il aborde également le débat anti-vaccination, comment la prière peut aider en cas de pandémie et comment les scientifiques testent les maladies des animaux et le débat autour de cela.

Whisky (2004)

Genre: Comédie dramatique

Réalisateur: Juan Pablo Rebella, Pablo Stoll

Jeter: Andrés Pazos, Mirella Pascual, Jorge Bolani, José Pedro Bujaruz

Durée: 94 min

Langue: Espagnol

Prix: 22 victoires et 6 nominations.

Si vous aimez le cinéma étranger, Netflix a ajouté un grand régal pour vous aujourd’hui sous la forme du titre inopiné Whisky, originaire d’Espagne.

La comédie a remporté plusieurs prix et parle d’un frère perdu depuis longtemps qui refait surface et cherche à poursuivre sa vie et à trouver un nouveau partenaire et à regarder un employé dans son usine de chaussettes.

Fortune Feimster: sucré et salé (2020)

Genre: Comédie

Réalisateur: Krysia Plonka

Jeter: Fortune Feimster

Durée: 61 min

Notre dernier temps fort de la journée est le premier stand-up spécial de Fortune Feimster, qui se trouve être également son premier titre principal pour le service, mais a travaillé sur la station de comédie Netflix SiriusXM.

Dans le spécial d’une heure, elle couvre son enfance et son rôle d’ancienne éclaireuse mais aussi de débutante.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix: 22 janvier 2020

1 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Pandémie: comment prévenir une épidémie (Saison 1) Netflix Original

Jouer avec le feu (Saison 1) Netflix Original

Word Party (Saison 4) Netflix Original

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

Fortune Feimster: Sweet & Salty (2020) Netflix Original