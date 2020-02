Nouvelles sorties sur Netflix: 23 février 2020

Bon dimanche et nous sommes de retour pour récapituler tous les derniers ajouts sur Netflix pour la semaine. Il y a quelques bons titres à couvrir, alors jetons un œil aux nouveautés de Netflix aux États-Unis.

Avant de nous plonger dans la liste complète des nouvelles versions, voici quelques faits saillants.

Fille au troisième étage (2019)

Genre: Horreur

Réalisateur: Travis Stevens

Jeter: CM. Punk, Trieste Kelly Dunn, Sarah Brooks, Elissa Dowling

Durée: 93 min

Les lutteurs qui passent de leur sport à un jeu sérieux sont une tendance récente, les deux grands étant Dwayne Johnson et John Cena, cependant, C.M. Le punk fait un excellent travail avec cette entrée dans le genre de l’horreur.

La prémisse concerne un homme qui emménage dans une vieille maison victorienne pour la rénover après quelques mauvaises années.

Pour un titre d’horreur, les critiques sont généralement assez favorables, mais comme pour la plupart des films de ce genre, il s’agit principalement de préférences personnelles. Sur Rotten Tomatoes, le film a un impressionnant 81%. Ailleurs, il a un 65 sur Metacritic et un 4.8 plutôt bas sur IMDb.

Unabomber – Dans ses propres mots (Saison 1)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Mick Grogan

Jeter: Ted Kaczynski

L’histoire réelle de l’Unabomber et son règne continu d’être l’arrestation la plus chère de l’histoire du FBI rend le visionnement convaincant.

En quatre parties, des entretiens avec le frère de Ted Kaczynski et des enregistrements du kamikaze lui-même, il documente sa vie criminelle prolifique.

Nous avons d’abord appris que ce documentaire se dirigeait vers Netflix plus tôt dans le mois et vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet dans notre aperçu. Presque toutes les régions de Netflix ont obtenu ce titre de documentaire à l’exception du Canada.

Nombre complet (2019)

Genre: Drame, Fantaisie, Sport

Réalisateur: Robert Eagar

Jeter: John Paul Kakos, Natalia Livingston, E. Roger Mitchell, Rick Hearst

Durée: 110 min

A la recherche d’un film sportif de bien-être? Ensuite, le nombre total est probable pour vous. Il s’agit d’un joueur de baseball qui, après une série d’incidents, revient à la maison vaincu.

Les critiques sont généralement assez mitigées pour Full Count, certains disant que ce n’est qu’un simple film de bien-être, mais d’autres disant qu’il est plein de trous dans l’intrigue. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous attrapez celui-ci.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 23 février

2 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Nombre complet (2019)

Fille au troisième étage (2019)

2 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Salut, maman! (Saison 1 – Nouveaux épisodes hebdomadaires) Netflix Original

Unabomber – Dans ses propres mots (Saison 1)