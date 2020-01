Nouvelles sorties sur Netflix: 23 janvier 2020

Alors que nous approchons des grandes nouveautés de demain, Netflix a de quoi nous occuper jusque-là. Aujourd’hui, sept nouveaux titres ont frappé Neflix aux États-Unis, y compris de nouveaux Originals, quelques titres sous licence et un spécial stand-up. Plongeons-nous.

Comme nous l’avons mentionné, demain, nous allons voir le retour de The Ranch and Chilling Adventures of Sabrina, qui arrivent tous les deux à leur heure habituelle si vous proposez de rester debout pour les attraper.

Passons maintenant aux nouvelles versions du 23 janvier.

Octobre Faction (Saison 1)

Genre: Drame, Horreur, Science-fiction

Jeter: Maxim Roy, Tamara Taylor, J.C.MacKenzie, Aurora Burghart

Nous commençons avec une toute nouvelle série d’horreur de science-fiction qui a toutes les caractéristiques d’une sortie de Netflix jeudi. Cela divise le public au milieu avec le milieu du budget de la route, mais il est probable qu’il se porte plutôt bien.

La prémisse de l’émission est que nous suivons un chasseur de monstres à la retraite et sa famille qui sont doués en ce sens que les sorcières et les autres sont des démonistes.

La Reine (1968)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Frank Simon

Jeter: Jim Dine, Jack Doroshow, Bruce Jay Friedman, Bernard Giquel

Durée: 68 min

Certains s’attendaient (y compris nous) à ce que le film Helen Mirren de 2006 sur la reine Elizabeth II frappe Netflix aujourd’hui. Malheureusement, ce n’est pas le cas, mais nous avons obtenu la réédition du documentaire de 1968.

Le documentaire parle du concours national de drag queen qui a eu lieu à New York il y a plusieurs lunes et plonge dans les bouffonneries des coulisses des événements.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 23 janvier

3 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Mode avion (2020) Netflix Original

Échelles: les sirènes sont réelles (2017)

La Reine (1968)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Octobre Faction (Saison 1) Netflix Original

SAINT SEIYA: Les Chevaliers du Zodiaque (Saison 2) Netflix Original

The Ghost Bride (Volume 1) Netflix Original

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

Alex Fernández: le meilleur comédien du monde (2020) Netflix Original