Nouvelles sorties sur Netflix: 23 mars 2020

Ce fut un début de semaine plus calme avec seulement deux nouveaux titres ajoutés. Nous devons également mentionner deux autres titres qui ont été ajoutés tout au long du week-end. Nous couvrirons également le large éventail de titres qui ont récemment quitté Netflix.

Passons en revue certains des faits saillants en ce moment, mais si vous avez manqué des ajouts au cours des 7 derniers jours, consultez nos meilleurs films et séries télévisées.

Freud (Saison 1) Netflix Original

Genre: la criminalité

Jeter: Robert Finster, Ella Rumpf, Georg Friedrich, Christoph F. Krutzler

Langue: allemand

La grande nouvelle version de la journée est la série allemande Netflix Original, Freud.

Le nouveau drame de mauvaise humeur parle d’un jeune psychanalyste enquêtant sur un meurtre dans la Vienne de 1880.

Les critiques brillent jusqu’à présent et pour ceux qui s’inquiètent des sous-titres, plusieurs doublons sont disponibles, y compris l’anglais, le français, le polonais et le portugais.

Regardez maintenant sur Netflix

Le passé (2019)

Genre: Crime, drame, mystère

Réalisateur: Graham Phillips, Parker Phillips

Jeter: Jacqueline Toboni, Shawn Hatosy, Graham Phillips, Irene Bedard

Durée: 115 min

Notre prochain point fort est un autre titre basé sur le crime sous la forme de The Bygone. Le film qui est sorti l’année dernière parle d’un jeune éleveur qui protège une jeune fille victime de la traite.

Les critiques sont généralement assez positives, cependant, elles regorgent de talents relativement inconnus, mais constituent une excellente montre et seront probablement une sélection cachée du mois.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 23 mars

1 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts (Saison 2)

Freud (Saison 1) Netflix Original

J-Style Trip (Saison 1 – Épisode 1) Netflix Original

Ce qui reste Netflix pour le 23 mars

Comme nous l’avons mentionné dans un récent article, plus de titres de la bibliothèque PBS sur Netflix sont partis, y compris d’excellents documentaires sur le thème britannique. Voici la liste complète des suppressions récentes:

Grands rêves, petits espaces

Fake or Fortune?

Guy Martin: Dernier vol du bombardier Vulcain

Enfer sur l’autoroute

Aimez votre jardin

Mary Portas: Client secret

Jardins à la française de Monty Don

Jardins italiens de Monty Don

Pablo Escobar: ange ou démon?

Les secrets d’Althorp The Spencers

Secrets du palais d’Henri VIII

Secrets des services secrets de Sa Majesté

Secrets du château de Highclere

Secrets of Scotland Yard

Secrets de Selfridges

Secrets de la tour de Londres

Les secrets du métro de Londres

Secrets de Westminster

Traceurs

Bienvenue à New York