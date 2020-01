Nouvelles sorties sur Netflix: 24 janvier 2020

Bienvenue à votre résumé des nouveautés sur Netflix pour le vendredi 24 janvier 2020. C’est probablement l’un des vendredis les plus calmes que nous avons vu probablement parce que Netflix a diffusé ses versions originales tout au long de la semaine. Néanmoins, nous avons 5 nouveaux titres à couvrir aujourd’hui. Plongeons-nous.

Pour ceux au Royaume-Uni ou en Australie, nous avons des listes distinctes de ce qui est nouveau sur Netflix pour vous les gars, bien que la plupart des versions que Netflix ait eu cette semaine étaient mondiales.

Rise of Empires: Ottoman (Saison 1) N

Genre: Histoire

Jeter: Cem Yigit Uzümoglu, Damla Sönmez, Alp Türker Ilkman, Cagatay Atasagun

Langue: Anglais

Si vous cherchez votre prochaine frénésie historique, Rise of Empires: Ottoman est fait pour vous. Si vous avez aimé l’Empire romain de Netflix ou The Last Czars, il a exactement le même format, il vous sera donc familier.

À travers les six épisodes, vous pourrez assister et en apprendre davantage sur le sultan ottoman Mehmed II qui fait la guerre pour prendre Constantinople.

La série est parlée en anglais mais a plusieurs options linguistiques.

Le ranch (partie 8) N

Genre: Comédie, Drame, Western

Jeter: Ashton Kutcher, Sam Elliott, Grady Lee Richmond, Elisha Cuthbert

Durée: 30 minutes

Aujourd’hui, nous disons au revoir à Colt et Beau et au reste du casting de la série de comédies la plus ancienne de Netflix à ce jour.

Répondant à des questions après cet épisode final explosif de la partie 7, nous vivons Noël avec la famille alors qu’ils lèvent un verre et font leurs adieux.

Aventures effrayantes de Sabrina (partie 3) N

Genre: Drame, Fantaisie, Horreur, Mystère, Thriller

Jeter: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo

Le drame sombre de Netflix pour adolescents qui se déroule dans l’univers Archie est de retour pour sa saison la plus sombre et la plus intense à ce jour.

Voici ce que vous pouvez attendre de la partie 3 de Chilling Adventures:

“L’amour et la loyauté sont poussés à leurs limites alors que Sabrina navigue dans une sinistre nouvelle normalité – avec l’aide des alliés les plus courageux de Greendale.”

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 24 janvier

1 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Un Sun (2020) Netflix Original

4 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Aventures effrayantes de Sabrina (Partie 3) Netflix Original

Rise of Empires: Ottoman (Saison 1) Netflix Original

the goop lab avec Gwyneth Paltrow (Saison 1) Netflix Original

The Ranch (Part 8) Netflix Original

