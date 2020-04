Nouvelles sorties sur Netflix: 25 avril 2020

Heureux samedi et contrairement à la plupart des week-ends, Netflix a en fait beaucoup de contenu à publier ce week-end. Aujourd’hui, nous avons vu cinq nouveaux titres ajoutés (dont trois sont des titres non anglais) et nous allons vous les présenter ci-dessous.

Demain, Netflix sortira la quatrième saison de The Last Kingdom afin que vous puissiez tout savoir sur ce à quoi s’attendre de notre grand aperçu. Vous pouvez également vous attendre à ce que la série limitée de Vox sur le coronavirus sorte demain aussi.

Pour l’instant, parcourons notre sélection des meilleurs nouveaux titres sortis aujourd’hui avant de plonger dans la liste complète.

Django Unchained (2012)

Genre: Drame, occidental

Réalisateur: Quentin Tarantino

Jeter: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington

Durée: 165 min

Prix: A remporté 2 Oscars. 57 autres victoires et 155 nominations.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur Django Unchained qui n’a jamais été dit auparavant. Le passionnant western vous fera faire un voyage à travers l’Amérique où Django et le chasseur de primes allemand font équipe pour sauver la femme de Django d’une plantation.

Comme pour tous les films de Tarantino, vous pouvez vous attendre à des performances inattendues et absolument stupéfiantes de la part des acteurs.

Les abonnés à long terme de Netflix savent que Django Unchained entre et sort fréquemment de Netflix, mais c’est toujours un plaisir de le voir revenir.

L’artiste (2011)

Genre: Comédie, Drame, Romance

Réalisateur: Michel Hazanavicius

Jeter: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James Cromwell

Durée: 100 min

Prix: A remporté 5 Oscars. 156 autres victoires et 203 nominations.

S’en tenant aux films primés, nous avons aujourd’hui le film muet noir et blanc de 2011 sur Netflix.

Ramassant cinq Oscars et prenant le cœur des critiques et du public, nous suivons une romance dans les années 1920 à Hollywood.

Bien que ce ne soit certainement pas un film pour tous les goûts, tous les fans de cinéma dans leur ensemble voudront certainement l’ajouter à leur liste de surveillance.

My Secret Romance (Saison 1)

Genre: Comédie, Romance

Jeter: Sung Hoon

Langue: coréen

L’un des plus grands drames K à sortir au cours des dernières années a été la série de comédie romantique intitulée My Secret Romance.

Chaque épisode de la première saison a touché Netflix US. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre:

Une nutritionniste est empêtrée dans une série de malentendus avec son nouveau patron de chaebol – qui se révèle être quelqu’un avec qui elle a couché par le passé.

Liste complète des nouvelles versions de Netflix du 25 avril

4 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Bheeshma (2020)

Django Unchained (2012)

L’artiste (2011)

La promesse (2008)

1 nouvelle série télévisée ajoutée aujourd’hui

My Secret Romance (Saison 1)