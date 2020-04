Nouvelles sorties sur Netflix: 26 avril 2020

Joyeux dimanche et continuant d’hier, il y a pas mal de nouveaux ajouts pour vous guider. Cependant, comme hier, beaucoup sont des titres étrangers, nous sommes donc là pour filtrer le meilleur pour vous. Voici les nouveautés sur Netflix du 26 avril 2020.

Juste un petit coup d’œil, nous avons lancé notre section ce qui est populaire sur Netflix aujourd’hui, où nous suivons dans le monde entier les 10 meilleurs films et listes de séries télévisées. Nous allons l’étendre au fil du temps avec plus de fonctionnalités mais pour l’instant, nous espérons que c’est une bonne ressource pour vous.

Pas de direction Accueil: Bob Dylan

Genre: Documentaire, Biographie

Réalisateur: Martin Scorsese

Jeter: Bob Dylan, B.J. Rolfzen, Dick Kangas, Liam Clancy

Durée: 359 min

Un ajout surprise au cours du week-end a été le long documentaire sur le très talentueux Bob Dylan.

Martin Scorsese a réalisé le documentaire qui comprend de nombreuses séquences de concerts et des interviews qui couvrent l’histoire de la vie de l’artiste prolifique et sa carrière.

Vous devrez consacrer une bonne partie de votre temps à la regarder, même si elle dure plusieurs heures.

Coronavirus, expliqué (série limitée)

Genre: Documentaire

Netflix a été assez opportun avec sa série de docu liés au Coronavirus, cependant dans le cas de Pandemic, c’était plus un coup de chance que prévu.

Ce documentaire, classé en série limitée mais en réalité, est un épisode unique de 26 minutes couvrant en profondeur l’épidémie actuelle.

Comme pour les précédents titres Explained de la série principale et les différentes retombées, il est excellemment produit et instructif.

The Last Kingdom (Saison 4)

Genre: Action, Drame, Histoire

Jeter: Alexander Dreymon, Eliza Butterworth, Ian Hart, David Dawson

La grande série de Netflix tentpole (du moins en ce qui concerne l’attrait mondial) est la quatrième saison de The Last Kingdom.

Il continue les aventures d’Uhtred dans une saison qui augmente à peu près la valeur de la production dans tous les aspects. C’est vraiment l’un des joyaux cachés de Netflix qui n’a pas l’attrait grand public des autres originaux de Netflix.

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 4:

Alors qu’Edward et Aethelflaed se disputent l’avenir de Mercia et le rêve de leur père d’une Angleterre unie, Uhtred essaie de récupérer son droit d’aînesse perdu.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 26 avril

5 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

1000 Mabrouk (2009)

Doux-amer (2010)

No Direction Home: Bob Dylan (2005)

Le concessionnaire (2010)

Le joueur international (El Alamy) (2009)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Cours du Caire (Saison 1)

Coronavirus, expliqué (série limitée) Netflix Original

The Last Kingdom (Saison 4) Netflix Original

Seuls deux titres ont été supprimés de Netflix aujourd’hui, dont The Daughter et Season of the Witch. Que regardez-vous sur Netflix aujourd’hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.