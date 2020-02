Nouvelles sorties sur Netflix: 27 février 2020

Nous sommes en milieu de semaine et Netflix a un tas de friandises pour vous aujourd’hui (et hier) et nous sommes ici pour vous apporter un aperçu complet des nouveautés sur Netflix pour les 27 et 26 février. Ne perdons pas de temps, alors voyons les nouveautés.

Juste avant d’entrer dans les temps forts, n’oubliez pas, ce week-end verra des CHARGES de nouvelles sorties, y compris tous les nouveaux films prévus pour dimanche. Ne manquez pas notre couverture ici sur What’s on Netflix.

Maintenant avec les nouveaux ajouts:

Altered Carbon (Saison 2)

Genre: Action, Drame, Sci-Fi, Thriller

Jeter: Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Joel Kinnaman, James Purefoy

Si vous êtes un fan de science-fiction, il est probable que vous ayez récupéré de nouvelles informations concernant une deuxième saison. Après quelques années d’attente, nous avons enfin eu notre deuxième sortie et selon la plupart des comptes, elle éclipse et dépasse la première saison.

La nouvelle saison voit Takeshi Kovacs retourner dans Harlan’s World dans une nouvelle pochette (jouée par Anthony Mackie) et la planète est en guerre tandis que son amour perdu depuis longtemps se cache dans l’ombre.

Le film Angry Birds 2 (2019)

Genre: Animation, Aventure, Comédie, Famille

Réalisateur: Thurop Van Orman, John Rice (codirecteur)

Jeter: Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader

Durée: 97 min

Il est assez bizarre de voir comment la franchise Angry Birds continue de monter en flèche malgré le fait que le jeu mobile est resté à l’écart pendant près d’une décennie.

Sony Animation Pictures fait un excellent travail avec la suite en gardant son excellente voix ensemble pour une deuxième sortie.

Dans la suite, les cochons appellent une trêve avec les oiseaux afin de faire face à un nouvel ennemi.

Le Veilleur (2000)

Genre: Crime, Drame, Mystère, Thriller

Réalisateur: Joe Charbanic

Jeter: James Spader, Marisa Tomei, Keanu Reeves, Ernie Hudson

Avant de voir ce film ajouté aujourd’hui, je devais avouer que je ne l’avais jamais rencontré, mais malgré sa liste de distribution épique, c’est apparemment un puant absolu.

Le film parle d’un détective qui ne parvient pas à attraper un tueur en série notoire mais est chassé de la retraite lorsque le tueur le rend fou.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix (27 février)

7 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Ala Vaikunthapurramuloo (2020)

Gbomo Gbomo Express (2015)

Pokémon: Mewtwo contre-attaque – Evolution (2019) Netflix Original

Chauffeur de taxi: Oko Ashewo (2015)

Le film Angry Birds 2 (2019)

L’arbitrage (2016)

Le Veilleur (2000)

5 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Altered Carbon (Saison 2) Netflix Original

Abonnés (Saison 1) Netflix Original

Je ne suis pas d’accord avec ça (Saison 1) Netflix Original

Six fenêtres dans le désert (saison 1)

Les essais de Gabriel Fernandez (série limitée) Netflix Original