Nouvelles sorties sur Netflix: 27 janvier 2020

C’est une nouvelle semaine et lundi apporte avec elle trois nouveaux titres à découvrir sur Netflix. Les nouveaux titres incluent également deux grands films et un nouveau film indien. Voici les nouveautés sur Netflix du 27 janvier 2020.

Cette semaine devrait voir une énorme bibliothèque de nouveaux contenus ajoutés en partie grâce aux ajouts du 1er février samedi. Nous avons ici un aperçu complet de la semaine à venir.

Voyons maintenant les nouvelles versions du 27 janvier:

Nous sommes vos amis (2015)

Genre: Drame, Musique, Romance

Réalisateur: Max Joseph

Jeter: Zac Efron, Wes Bentley, Emily Ratajkowski, Jonny Weston

Durée: 96 min

Tout d’abord, le film de 2015 de Warner Brothers. Avec Zac Efron, qui est principalement connu pour son rôle dans Disney’s High School Musical et plus récemment dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile de Netflix, il joue le rôle d’un DJ aspirant mais en difficulté.

Le film a été mieux accueilli par le public que les critiques actuellement assis à 6,2 sur IMDb alors qu’il est actuellement à 46 sur Metacritic avec un critique le qualifiant de “mash-up médiocre”

Pays fort (2010)

Genre: Drame, Musique

Réalisateur: Shana Feste

Jeter: Gwyneth Paltrow, Tim McGraw, Garrett Hedlund, Leighton Meester

Durée: 117 min

Prix: Nominé pour 1 Oscar. Encore 1 victoire et 7 nominations.

Le deuxième film ajouté à Netflix aux États-Unis aujourd’hui est Country Strong. Avec Gwyneth Paltrow, qui vient de figurer ce week-end dans le goop lab (qui suit actuellement à un 1.7 / 10 sur IMDb, aïe!), Il s’agit d’une star de la musique montante du genre country travaillant avec une star tombée pour naviguer dans l’industrie.

Country Song a été nominé aux Oscars 2011 pour «Meilleure réalisation musicale écrite pour des films cinématographiques, chanson originale» pour la chanson Coming Home.

Comme pour We Are Your Friends, le film a été mieux accueilli par le public, mais encore une fois, il semblait se séparer.

Shimla Mirchi (2020)

Genre: Comédie

Réalisateur: Ramesh Sippy

Jeter: Rajkummar Rao, Hema Malini, Shakti Kapoor, Rakul Preet Singh

Durée: 120 min

Langue: hindi

Pour ceux qui recherchent un nouveau film en hindi, une toute nouvelle sortie de film pour 2020 vient de toucher Netflix aujourd’hui.

La comédie raconte l’histoire d’un jeune homme qui est nerveux et se prend la langue autour des femmes écrit une lettre pour son béguin qui finit par aller à sa mère.

Pas de dub anglais pour ce titre mais comme toujours, il y a des sous-titres anglais.

Que regardez-vous sur Netflix aujourd’hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.