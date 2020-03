Nouvelles sorties sur Netflix: 27 mars 2020

La semaine a été épuisante et longue pour la plupart, donc si vous cherchez quelque chose de nouveau à regarder sur Netflix, le service de streaming propose quatorze nouveaux films et séries télévisées parmi lesquels vous pouvez choisir. Voici les nouveautés sur Netflix du 27 mars 2020.

Si vous avez manqué l’un des autres nouveaux titres cette semaine, vous pouvez trouver une liste étendue de nos nouveautés sur le hub Netflix.

Pour l’instant, voici les nouveautés sur Netflix du 27 mars 2020.

Ozark (Saison 3)

Genre: Crime, drame, thriller

Jeter: Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz

Sans aucun doute, la plus grande version de Netflix Original aujourd’hui et sans doute pour tout le mois de mars est la troisième saison d’Ozark.

L’excellent drame policier est souvent comparé à Breaking Bad, mais en réalité, la série est maintenant grande sans avoir besoin de comparaisons.

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 3:

Comme d’habitude? Ça n’existe pas. Alors que Marty et Wendy s’affrontent sur l’opportunité de se développer ou non, un visiteur surprise bouleverse leur vie personnelle.

Si vous avez besoin d’un récapitulatif complet des événements de la saison 2 ou d’un aperçu de ce que vous pouvez attendre de la saison 3, nous avons tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 d’Ozark ici.

Débouchonné (2020)

Genre: Drame

Réalisateur: Prentice Penny

Jeter: Matt McGorry, Niecy Nash, Courtney B. Vance, Mamoudou Athie

Durée: 104 min

Le grand film Netflix Original de la semaine est ce titre inspirant écrit et réalisé par Prentice Penny.

Avec un casting solide, il s’agit d’un jeune homme qui fait face à un choix en ce qui concerne son avenir. Soit vous démarquer et faire votre propre chose, soit vous aider à gérer l’entreprise familiale.

Il a une bande-son solide parmi une excellente histoire et une fin satisfaisante. Ne laissez pas celui-ci vous échapper.

Content! (Saison 2)

Genre: Action, Comédie, Crime, Fantastique, Mystère, Thriller

Réalisateur: Brian Taylor

Jeter: Christopher Meloni, Ritchie Coster, Lili Mirojnick, Patton Oswalt

Durée: 60 min

Notre dernier point culminant aujourd’hui est la série folle de batshit absolue qui est Happy !. Le titre Syfy a été malheureusement annulé après sa deuxième sortie, ce qui est vraiment dommage.

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 2:

Récemment sobre, Nick a du mal à être un homme de famille solide pendant la saison de Pâques, même lorsque des méchants surgissent qui menacent de libérer ses démons personnels.

Liste complète des nouveautés sur Netflix du 27 mars

8 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon (2020) Netflix Original

Maska (2020) Netflix Original

The Decline (Jusqu’au déclin) (2019) Netflix Original

Il y a quelque chose dans l’eau (2019)

Trixie Mattel: Pièces mobiles (2019)

Vrai: Wuzzle Wegg Day (2020) Netflix Original

Unflorked (2019) Netflix Original

Willy and the Guardians of the Lake: Tales from the Lakeside Winter Adventure (2018) Netflix Original

6 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Car Masters: Rust to Riches (Saison 2) Netflix Original

Content! (Saison 2)

Ladies Up (Saison 1) Netflix Original

Ozark (Saison 3) Netflix Original

Le jour le moins attendu: à l’intérieur de l’équipe Movistar 2019 (Saison 1)

Wassup Man GO! (Saison 1)