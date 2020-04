Nouvelles sorties sur Netflix: 28 avril 2020

Bienvenue à votre premier tour d’horizon quotidien des nouveautés sur Netflix aux États-Unis. Bien qu’il y ait 18 nouveaux titres sur Netflix, il n’y a probablement qu’une poignée de titres pour la plupart.

La majorité des nouvelles versions sur Netflix aujourd’hui sont soit des films turcs soit des titres arabes, mais comme toujours, nous vous expliquerons d’abord tous les faits saillants en anglais.

Bataille: Los Angeles (2011)

Genre: Action, science-fiction

Réalisateur: Jonathan Liebesman

Jeter: Aaron Eckhart, Ramon Rodriguez, Will Rothhaar, Cory Hardrict

Durée: 116 min

Si vous cherchez un film d’action, nous vous suggérons presque certainement de regarder Extraction, mais si vous avez terminé Extraction, ce titre de 2011 pourrait vous plaire.

Doté d’un casting étoilé, il suit un peloton de Marines qui sont déployés lors d’une attaque extraterrestre contre la ville de Los Angeles.

Quelques décents décents le distinguent, mais dans l’ensemble, c’est un film d’action braindead qui peut être juste dans votre ruelle.

Never Have I Ever (Saison 1) Netflix Original

Genre: Comédie

Jeter: Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Lee Rodriguez, Richa Moorjani

Cette nouvelle série de comédie de Mindy Kaling a frappé Netflix hier et a été acclamée par le public et les critiques.

La série suit un adolescent indo-américain qui navigue dans le monde et fait face à des défis. C’est une émission mignonne qui, espérons-le, marquera le public qu’elle mérite.

Le Reliant (2019)

Genre: action

Réalisateur: Paul Munger

Jeter: Eric Roberts, Kevin Sorbo, Brian Bosworth, Mollee Gray

Durée: 140 min

Langue: Anglais

Notre dernier temps fort de la journée est The Reliant.

Le film B suit une ville en crise économique et conduit au chaos. Il se concentre ensuite sur une famille qui cherche à survivre dans le désert.

Les critiques sont mitigées pour celui-ci avec un 4.0 / 10 sur IMDb.

Liste complète des nouvelles versions de Netflix pour le 28 avril

17 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

5Gang (2019)

Bataille: Los Angeles (2011)

Beynelmilel (2006)

Bir Baba hindou (2016)

Boushkash (2008)

Görümce (2016)

Küçük Esnaf (2016)

Amour Aaj Kal (2020)

Magic Carpet Ride (2005)

Neseli Hayat (2009)

Istanbul rouge (2017)

Pommes aigres (2016)

The Lift Boy (2018)

Le platane (2011)

Le Reliant (2019)

Nous serons de retour après la pause (Fasel wa Na’ood) (2011)

Tu sais qui (Elly baly balak) (2003)

1 nouvelle série télévisée ajoutée aujourd’hui

Never Have I Ever (Saison 1) Netflix Original

