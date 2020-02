Nouvelles sorties sur Netflix: 28 février 2020

C’est vendredi et Netflix fait monter la chaleur avec un tas de nouveaux originaux Netflix pour vous. En fait, c’est un affichage impressionnant de la capacité de sortie de Netflix avec de nouveaux originaux qui sont commercialisés dans des régions individuelles, mais la plupart auront probablement un large attrait. Voici la liste des nouveautés sur Netflix du 28 février 2020.

Si vous avez raté les ajouts d’hier, nous vous conseillons de revenir maintenant. Des titres comme le dernier film d’Angry Birds et l’incroyable deuxième saison de Netflix, Mindbending Altered Carbon, ont tous été abandonnés.

Voyons maintenant ce qui est nouveau aujourd’hui.

Tous les endroits brillants (2020)

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Brett Haley

Jeter: Elle Fanning, Keegan-Michael Key, Alexandra Shipp, Virginia Gardner, juge Smith

Durée: 107 min

Le grand nouveau titre d’aujourd’hui est All The Bright Places, un nouveau drame romantique mettant en vedette Justice Smith et Elle Fanning.

Nous pensons que ce sera le gagnant en termes de nouveau titre le plus populaire qui sortira aujourd’hui au cours du week-end. Cela touche beaucoup les 13 raisons pour lesquelles le public est démographique et encore une fois, si vous ne connaissez pas l’histoire, vous découvrirez pourquoi si vous la regardez.

Formule 1: Drive to Survive (Saison 2)

Genre: Documentaire, Sport

Jeter: Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Marcus Ericsson, Pierre Gasly

Au fil des séries de documentaires sportifs, celle-ci qui résume la saison de Formule 1 des années précédentes avec un accès sans précédent est parmi les meilleures au monde.

Même si vous n’êtes pas un passionné de F1 ou même un fan de course, cette série documente le bilan qui pèse sur les personnes impliquées à tous les niveaux. Il a des leçons d’affaires, des leçons de vie et

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 28 février

1 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

All The Bright Places (2020) Netflix Original

8 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Toujours une sorcière (Saison 2) Netflix Original

Formule 1: Drive to Survive (Saison 2) Netflix Original

Péril! (3 nouveaux volumes)

JoJo’s Bizarre Adventures (Saison 2) Netflix Original

Queen Sono (Saison 1) Netflix Original

Restaurants on the Edge (Saison 1) Netflix Original

Toy Boy (Saison 1) Netflix Original

Unstoppable (Saison 1) Netflix Original

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

Amit Tandon: Family Tandoncies (2020) Netflix Original

C’est tout pour le moment, nous serons de retour le week-end avec toutes les nouvelles versions ainsi que les récapitulations de la semaine et du mois. Vous pouvez trouver une liste étendue de nouvelles versions sur Netflix sur notre nouveau hub.