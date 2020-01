Nouvelles sorties sur Netflix: 29 janvier 2020

Bienvenue dans votre récapitulatif quotidien des nouveautés sur Netflix où nous vous présenterons toutes les nouveautés sur Netflix pour le mercredi 29 janvier. Nous avons cinq nouveaux titres à couvrir pour les États-Unis aujourd’hui, alors allons-y.

N’oubliez pas, cette semaine verra les ajouts du 1er février samedi, qui devrait voir des dizaines de nouveaux titres, y compris de nombreux nouveaux films. Vendredi verra la sortie de la dernière saison de Bojack Horseman et le nouveau documentaire convoité Taylor Swift.

Voyons maintenant ce qu’il y a de nouveau sur Netflix pour aujourd’hui.

Night on Earth (Série limitée) + Documentaire

Genre: Documentaire

Jeter: Samira Wiley

Durée: 129 min

Aujourd’hui, nous voyons la sortie du deuxième gros investissement de Netflix dans les documentaires sur la nature après Our Planet de David Attenborough qui a été publié l’an dernier.

Ce magnifique documentaire se démarque en utilisant une technologie extrêmement intelligente pour suivre diverses espèces sauvages la nuit.

Après la plupart des docu-séries sur la nature, la série principale se compose de six épisodes et d’un documentaire d’une heure intitulé Night on Earth: Shot in the Dark qui jette un regard sur les coulisses.

Sonic X (Saison 2)

Genre: Animation, Action, Aventure, Comédie, Drame, Famille, Fantaisie, Sci-Fi, Thriller

Jeter: Jun’ichi Kanemaru, Sanae Kobayashi, Jason Griffith, Suzanne Goldish

Aujourd’hui, nous avons droit à plus d’épisodes de Sonic X. La série suit le petit hérisson bleu qui, avec ses amis, collectionne des émeraudes du chaos pour rentrer chez nous, espérons-le.

26 épisodes ont été ajoutés aujourd’hui, ce qui porte le nombre total d’épisodes de Sonic X sur Netflix à 52.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix US pour le 29 janvier

2 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Close Enemies (2018) Netflix Original

Nuit sur Terre: tourné dans le noir (2020) Netflix Original

4 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Next in Fashion (Saison 1) Netflix Original

Nuit sur Terre (série limitée) Netflix Original

Omniscient (Saison 1) Netflix Original

Sonic X (Saison 2)

Netflix UK sort le 29 janvier

En plus des originaux Netflix répertoriés ci-dessus, Netflix UK a également obtenu les nouvelles versions suivantes:

Dunkerque (2017)

Sonic X (Saison 1)

De même, le Canada et l’Australie ont également obtenu la saison 2 de Sonic X.