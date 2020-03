Nouvelles sorties sur Netflix: 29 mars 2020

Bon dimanche et bienvenue dans votre résumé du week-end des nouveautés sur Netflix. Il n’y a que trois nouveaux titres à signaler et, malheureusement, deux sont des titres étrangers et le seul autre film a des critiques plus teintées. Voici un aperçu des nouveautés sur Netflix du 29 mars et nous vous donnerons également un récapitulatif hebdomadaire complet.

Vendredi, cependant, une énorme liste de nouveaux titres était justifiée. En fait, quatorze nouveaux titres ont été mis à disposition, nous vous recommandons donc de les consulter.

Passons maintenant aux ajouts d’aujourd’hui et revenons également sur la semaine.

Rogue Warfare (2019)

Genre: action

Réalisateur: Mike Gunther

Jeter: Will Yun Lee, Jermaine Love, Rory Markham, Bertrand-Xavier Corbi

Durée: 103 min

Nous avons vu quelques films de guerre ajoutés à Netflix au cours des derniers mois qui ne semblent pas recevoir beaucoup d’attention lors de leur première sortie.

Celui-ci n’est pas différent. Le film suit un groupe de militaires de plusieurs pays qui s’unissent pour vaincre une organisation terroriste clandestine.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le film a un score ridiculement bas sur IMDb au moment de la publication. Peut-être que cela augmentera maintenant, il est disponible pour tout le monde via Netflix? Qui sait. La plupart semblent critiquer presque tous les aspects du film.

Rugal (Saison 1)

Genre: Action, Crime, Sci-Fi, Thriller

Jeter: Choi Jin-Hyuk, Parc Sung-woong, Dong-Hyuk Cho, Ji-wan Han

Langue: coréen

À partir de ce week-end, nous verrons de nouveaux épisodes de ce nouveau drame K arriver chaque semaine sur Netflix dans le monde entier.

La série d’action parle d’un détective de police cherchant à récupérer une tenue criminelle après avoir acquis des pouvoirs cybernétiques.

C’est un peu camp et exagéré, mais si vous connaissez K-Dramas, cela ne devrait pas nécessairement être une nouvelle pour vous.

