Nouvelles sorties sur Netflix: 3 avril 2020

C’est la fin d’une autre semaine et comme la plupart d’entre vous, il n’en a pas vraiment l’impression étant donné ce qui se passe en ce moment. Néanmoins, vendredi signifie de nouveaux originaux Netflix et aujourd’hui, ils sont rejoints par quelques autres titres également. Voici un aperçu des 7 nouveaux titres sur Netflix aux États-Unis pour le 3 avril 2020.

Si vous êtes nouveau ici, vous avez peut-être manqué les trois ajouts d’hier, mais peut-être plus important encore, vous avez manqué les plus de 70 nouveaux titres ajoutés le 1er avril.

Netflix a également perdu quelques titres ces derniers jours, notamment The D Train, une autre saison de Drugs, Inc, Good Kill et chaque épisode de La Piloto.

Voyons maintenant ce qu’il y a de nouveau sur Netflix pour aujourd’hui.

Casse d’argent (partie 4) N

Genre: Action, Crime, Mystère, Thriller

Jeter: Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Pedro Alonso

La grande série de tentacules de Netflix cette semaine est la saison 4 de Money Heist (ou la partie 4 comme Netflix l’appelle) et elle est de retour avec vengeance et est très probablement la plus grande émission de Netflix en ce moment.

Je décrirais le mieux la série en la reliant à un ton Shepard. Il augmente constamment la mise et les enjeux sans aller trop loin ou sauter le requin.

Le phénonium international rejoint également Netflix avec un documentaire sur le succès de la série.

La mort de Staline (2017)

Genre: Comédie, Drame, Histoire

Réalisateur: Armando Iannucci

Jeter: Olga Kurylenko, Tom Brooke, Paddy Considine, Justin Edwards

Durée: 107 min

Un film qui a glissé de sa date de sortie originale du 1er avril est La Mort de Staline qui est heureusement maintenant disponible sur Netflix.

Le drame historique de la comédie raconte que Joseph Staline a perdu l’intrigue qui mène au chaos total au sein de l’Union soviétique. Il a une énorme gamme de stars et est très apprécié avec un score de 96% Rotten Tomatoes et un 7.2 sur IMDb.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 3 avril 2020

3 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Coffee & Kareem (2020) Netflix Original

Money Heist: The Phenomenon (2020) Netflix Original

La mort de Staline (2017)

4 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Legs (Saison 2)

Money Heist (Saison 4) Netflix Original

Spirit Riding Free: Riding Academy (Partie 1) Netflix Original

StarBeam (Saison 1) Netflix Original