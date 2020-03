Nouvelles sorties sur Netflix: 3 mars 2020

Bienvenue à votre premier tour d’horizon des nouveautés sur Netflix pour le 3 mars et aujourd’hui, nous avons huit nouveaux titres à couvrir qui ont frappé Netflix au cours des deux premiers jours de cette semaine. Voici un tour d’horizon complet.

La liste des nouveaux titres survient quelques jours après que Netflix a ajouté cinquante nouveaux titres le premier du mois. Nous avons également entendu parler aujourd’hui de plusieurs autres titres prévus pour plus tard dans le mois, notamment The Assignment, Dean, Q-Ball et Ben & Holly’s Little Kingdom.

Pour l’instant, voici les nouveautés sur Netflix. Comme toujours, une liste étendue se trouve dans notre nouvelle section.

Freaks (2018)

Genre: Drame, Mystère, Science-fiction, Thriller

Réalisateur: Zach Lipovsky, Adam B. Stein

Jeter: Emile Hirsch, Bruce Dern, Grace Park, Amanda Crew

Durée: 105 min

Nous allons commencer par peut-être l’un des meilleurs films de science-fiction à avoir frappé Netflix depuis un certain temps (la distinction de la série revient à Altered Carbon au cas où vous vous poseriez la question).

Le thriller mystère raconte l’histoire d’une fille qui découvre un tout nouveau monde en essayant d’échapper aux griffes de son père.

Ses excellentes critiques sont louées pour leur excellente narration et pour être un joyau caché de la science-fiction.

NOUS. (2011)

Genre: Drame, Histoire, Romance

Réalisateur: Madone

Jeter: Abbie Cornish, Andrea Riseborough, James D’Arcy, Oscar Isaac

Durée: 119 min

Oui, vous avez bien lu ce réalisateur. La Madone a réalisé ce film qui est un drame historique romantique

Malgré le talent devant et derrière la caméra, les critiques n’étaient pas trop gentils avec W.E .. Certains médias l’ont qualifié de “désastre total” tandis que d’autres ont loué certains aspects du film tels que le jeu d’acteur et une bonne prémisse.

Taylor Tomlinson: Crise du quart de vie (2020)

Genre: Comédie

Réalisateur: Marcus Raboy

Jeter: Taylor Tomlinson

Durée: 61 min

Notre dernier temps fort pour aujourd’hui est un nouveau spécial stand-up de Taylor Tomlinson qui est apparu dans The Comedy Lineup de Netflix, une série spéciale qui est sortie il y a deux ans.

Grâce à cette offre spéciale d’une heure, Taylor Tomlinson a maintenant atteint l’âge de 25 ans. Cela comprend également ses leçons de sexe et des conseils plus généraux.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 3 mars 2020

7 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Toujours une demoiselle d’honneur (2019)

Freaks (2018)

Année de première année (2019)

Luccas Neto dans: La fin de Noël (2019)

La dernière bombe de la Seconde Guerre mondiale (2019)

Découvert (2019)

NOUS. (2011)

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis (2020) Netflix Original