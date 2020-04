Nouvelles sorties sur Netflix: 30 avril 2020

Nous ne sommes qu’à un jour du 1er mai, où nous verrons un large éventail de nouveaux titres ajoutés à Netflix. Netflix a beaucoup de nouveaux contenus aujourd’hui pour vous aussi avec sept autres ajouts flambant neufs ajoutés pour le 30 avril. Voici un aperçu des nouveautés.

Netflix a également perdu un certain nombre de titres aujourd’hui. Ils incluent Act of Vengeance, Babam ve Oğlum, Hidden in Plain Sight, Maggie & Bianca: Fashion Friends et enfin, National Treasure qui a fait son chemin jusqu’à Disney Plus aujourd’hui.

Good Witch (Saison 5)

Genre: Comédie, Drame, Fantaisie

Jeter: Catherine Bell, Catherine Disher, James Denton, Kylee Evans

L’ajout surprise de la journée est la saison 5 de Good Witch de Hallmark.

Voici ce que vous pouvez attendre de la cinquième saison du drame de bien-être:

Le jour où Middleton attendait arrive alors que Cassie et Sam se sont finalement mariés – mais des changements sont en vue pour le couple heureux, leur famille et leurs amis.

DRIFTING DRAGONS (Saison 1)

Genre: Animation

Jeter: Sora Amamiya, Makoto Furukawa, Kana Hanazawa, Tomoaki Maeno

L’un des animes qui devrait être sur votre radar est Drifting Dragons qui a vu sa première saison entière publiée sur Netflix aujourd’hui.

Il suit l’équipage du dirigeable qui a pour mission de traquer les dragons errants.

C’est une belle série avec dub anglais et des sous-marins.

Mensonges dangereux (2020)

Genre: Horreur, Thriller

Réalisateur: Michael Scott

Jeter: Sasha Alexander, Jamie Chung, Cam Gigandet, Jessie T. Usher

Durée: 97 min

Notre dernier temps fort pour aujourd’hui est Dangerous Lies.

Le thriller s’apparente à certains des autres films similaires que nous avons vus sur Netflix dans le passé, Secret Obsession étant une comparaison évidente.

Le film voit une femme qui travaille dans une maison de soins et qui reçoit une grande richesse après la mort d’un de ses patients. Cependant, son passé est maintenant son présent avec des ennuis pas trop loin.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 30 avril

2 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Dangerous Lies (2020) Netflix Original

Riche en amour (2020) Netflix Original

5 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

DRIFTING DRAGONS (Saison 1) Netflix Original

El señor de los Cielos (Saison 7)

Good Witch (Saison 5)

La forêt de l’amour: Deep Cut (série limitée) Netflix Original

Le jeu des victimes (saison 1) Netflix Original

et voici enfin ce qui est populaire sur Netflix US en ce moment.