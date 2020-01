Nouvelles sorties sur Netflix: 30 janvier 2020

Joyeux jeudi et bienvenue dans votre tour d’horizon quotidien des nouvelles versions sur Netflix, où nous vous présenterons les six nouveaux titres qui sortent aujourd’hui sur Netflix. Nous avons un mélange de nouveaux originaux Netflix et de superbes films à parcourir, alors commençons.

Au cas où votre liste Netflix n’était pas déjà exorbitante, cette semaine a vu une bonne quantité de titres jusqu’à présent. Qu’il s’agisse de la nouvelle série documentaire sur la nature Night on Earth ajoutée hier ou de nouveaux titres prévus pour demain et le week-end, c’est une période très occupée pour être Netflixers.

Passons maintenant aux nouveautés sur Netflix du 30 janvier 2020:

Raising Cain (1994)

Genre: Crime, Drame, Horreur, Thriller

Réalisateur: Brian De Palma

Jeter: John Lithgow, Lolita Davidovich, Steven Bauer, Frances Sternhagen

Durée: 92 min

Ce thriller d’horreur écrit et réalisé par Brian De Palma. Voici ce que vous pouvez attendre du film si vous êtes nouveau:

Lorsque des enfants du quartier commencent à disparaître, la femme d’un psy troublé craint que son mari ne soit impliqué.

John Lithgow est un acteur exceptionnel comme vous le savez probablement bien. Ses rôles incluent jouer Winston Churchill sur The Crown de Netflix ainsi que d’avoir joué dans Dexter, How I Met Your Mother, 3rd Rock from the Sun ainsi que de nombreux rôles dans des films.

Nighthawks (1981)

Genre: Action, Crime, Thriller

Réalisateur: Bruce Malmuth, Gary Nelson

Jeter: Sylvester Stallone, Billy Dee Williams, Lindsay Wagner, Persis Khambatta

Durée: 99 min

Notre deuxième film phare de la journée présente un très jeune Sylvester Stallone qui joue le rôle de Deke DaSilva. Le thriller d’action parle d’un flic dont les talents ont mis le défi lorsqu’il accepte d’aider à traquer un terroriste international.

Le film a divisé les critiques avec un 54 sur Metacritic mais sur IMDb, le film vieux de quatre décennies se situe à 6,4 / 10.

L’ÉTRANGER (Saison 1) N

Genre: Thriller, Mystère, Drame

Jeter: Jacob Dudman, Brandon Fellows, Siobhan Finneran, Anthony Head

Le grand nouveau Netflix Original d’aujourd’hui est une nouvelle série de thrillers basée sur le roman du même nom de Harlan Coben. Nous suivons Adam Price, un père de famille qui est approché par un inconnu qui révèle un secret sur sa femme.

Les premières critiques de celui-ci semblent bonnes avec CBR en le comparant à d’autres séries Netflix Safe et The Five.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 30 janvier

2 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Nighthawks (1981)

Raising Cain (1992)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Ainori Love Wagon: African Journey (Saison 1) Netflix Original

L’étranger (saison 1) Netflix Original

Quel amour! avec Karan Johar (Saison 1) Netflix Original

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

Kevin Hart: Je suis un petit homme adulte (2009)

Si vous avez besoin de plus de titres pour en profiter, chaque jour à 12 h 00 GMT, nous allons tweeter les 10 meilleurs titres sur Netflix UK. Comme vous le verrez, Sex Education est le titre le plus populaire sur Netflix UK en ce moment avec Chilling Adventures of Sabrina juste derrière.

Top 10 sur Netflix UK aujourd’hui:

1. Éducation sexuelle

2. Aventures effrayantes de Sabrina

3. Puissance

4. 12 Strong

5. Dunkerque (2017)

6. Faction d’octobre

7. Le bon endroit

8. The Witcher

9. Nuit sur Terre

10. Killer Inside: l’esprit d’Aaron Hernandez

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 30 janvier 2020