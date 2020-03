Nouvelles sorties sur Netflix: 30 mars 2020

Happy Monday et Netflix ont deux nouveaux titres pour lancer la semaine. Nous ne proposons généralement pas de nouvelles versions jusqu’à ce qu’il y ait un plus grand nombre à mentionner, mais étant donné que les deux titres ajoutés aujourd’hui sont tous deux dignes de mention, nous faisons une exception. Nous verrons également ce qui a laissé Netflix aujourd’hui également.

Si vous souhaitez regarder en avant ou en arrière, nous avons des listes pour vous. Si vous voulez voir ce qui a été ajouté à Netflix au cours des 7 derniers jours, nous l’avons résumé dans notre quotidien d’hier. Si vous voulez voir ce que Netflix a en réserve pour le reste de la semaine, nous avons également notre aperçu de cela.

Voyons maintenant les nouveautés sur Netflix du 30 mars 2020:

Les tuer doucement (2012)

Genre: Crime, drame, thriller

Réalisateur: Andrew Dominik

Jeter: Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, James Gandolfini

Durée: 97 min

Le premier film de la journée est le retour de Killing Them Softly.

Brad Pitt joue le rôle de Jackie Cogan, qui incarne un exécuteur chargé de faire face au dénouement d’un vol sur une bande criminelle locale.

Les critiques ont été généralement positives pour le film, faisant surtout l’éloge des performances de Pitt.

Le film a remporté le meilleur film aux Crime Thriller Awards et a remporté le meilleur scénario au Festival du film de Stockholm.

Le film est déjà apparu sur Netflix avec sa dernière diffusion en continu de 2014 à 2016, mais n’est pas apparu depuis.

Vissé (2000)

Genre: Comédie, Crime

Réalisateur: Scott Alexander, Larry Karaszewski

Jeter: Norm MacDonald, Dave Chappelle, Elaine Stritch, Danny DeVito

Durée: 81 min

Ce film d’il y a plus de deux décennies a été largement oublié et il y a probablement une bonne raison à cela. Cependant, si vous recherchez une comédie de niveau B qui présente des noms énormes tels que Dave Chappelle, Norm MacDonald et la légende qui est Danny DeVito, c’est certainement un pour vous.

La prémisse est simple, c’est un enlèvement qui va extrêmement mal.

Le film a eu un score horrible auprès des critiques lors de sa sortie initiale, mais semble avoir des critiques plus favorables au fil du temps.

De nombreux titres ont quitté Netflix aujourd’hui, notamment:

Backcountry

Colkatay Columbus

Legend of Naga Pearls

Officier Downe

Rosario Tijeras

The Bleeder

Le Myaor

loups