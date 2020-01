Nouvelles sorties sur Netflix: 31 janvier 2020

Bienvenue dans un aperçu quotidien spécial des nouveautés sur Netflix où nous ferons nos adieux à notre cheval préféré pour de bon aujourd’hui. Voici un aperçu complet des nouveautés sur Netflix du vendredi 31 janvier 2020.

Alors que nous arrivons à la fin du mois, nous allons vous présenter la liste complète des versions qui ont frappé Netflix ce mois-ci. N’oubliez pas que demain verra pas mal de nouvelles versions dans le cadre des premiers ajouts du mois.

Passons maintenant aux douze nouveaux titres qui sont arrivés sur Netflix aux États-Unis aujourd’hui.

BoJack Horseman (Saison 6 – Partie 2)

Genre: Animation, Comédie, Drame

Jeter: Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie, Aaron Paul

Durée: 25 min

Langue: Anglais

Prix: Nominé pour 2 Emmy Awards Primetime. 20 autres victoires et 28 nominations.

C’est la fin d’une époque. BoJack Horseman prend fin aujourd’hui après six excellentes saisons révolutionnaires. Comme le note Julia Alexander de The Verge, cela marque non seulement la fin de Bojack, mais pour un Netflix différent de celui que nous avons aujourd’hui.

Aujourd’hui, nous avons obtenu le reste de la saison 6, qui est les épisodes 9 à 16. La dernière mi-temps démarre avec BoJack commençant son nouveau travail d’enseignement des cours de théâtre.

Assassin américain (2017)

Genre: Thriller d’action

Réalisateur: Michael Cuesta

Jeter: Dylan O’Brien, Charlotte Vega, Christopher Bomford, Chris Webster

Durée: 112 min

Le grand film du jour est American Assassin avec Michael Keaton.

Le thriller d’action est Mitch Rapp qui trouve son chemin dans le monde du contre-terrorisme après la mort de sa petite amie.

Les critiques n’étaient pas trop gentils avec ce film lors de sa sortie il y a trois ans. Le plus gros reproche, c’est qu’il est sûr et plutôt générique. Cependant, si vous cherchez un film d’action à prise de vue directe à lancer le week-end, vous pourriez faire bien pire.

Miss Americana (2020)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Lana Wilson

Jeter: Taylor Swift, Joe Alwyn, Jack Antonoff, Bobby Berk

Durée: 86 min

Miss Americana est le premier titre d’appât de grande récompense de Netflix de l’année. Couvrant la chanteuse et compositrice extrêmement talentueuse, nous allons dans les coulisses et jetons un œil à ses récents hauts et bas.

Si vous aimez ce documentaire, n’oubliez pas que Netflix a également sorti un concert complet de Taylor Swift l’année dernière.

Liste complète des nouvelles versions de Netflix pour le 31 janvier

5 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

37 secondes (2019) Netflix Original

Assassin américain (2017)

Gang des Caraïbes (Le gang des Antillais) (2016)

Hakkunde (2017)

Miss Americana (2020) Netflix Original

7 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

BoJack Horseman (Saison 6 – Partie 2) Netflix Original

Diablero (Saison 2) Netflix Original

JE SUIS UN TUEUR (Saison 2) Netflix Original

Lego Friends (Saison 5)

Luna Nera (Saison 1) Netflix Original

Ragnarok (Saison 1) Netflix Original

Vie non autorisée (Vivir sin permiso) (Saison 2) Netflix Original

Que regardez-vous sur Netflix ce week-end? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.