Nouvelles sorties sur Netflix: 31 mars 2020

Netflix complète le mois quelques excellents titres et démontre de manière experte une journée pleine de variété avec quelque chose pour tout le monde. Voici un tour d’horizon complet des 13 nouveaux films, séries télévisées et émissions spéciales qui ont atterri sur Netflix US le 31 mars.

Si vous avez manqué les nouvelles versions d’hier, consultez notre liste ici. Il y a aussi une énorme décharge de nouveau contenu qui arrivera sur Netflix demain qui, pour la plupart, sera la bienvenue pendant vos quarantaines!

Voici cependant la liste des nouveaux contenus sur Netflix pour compléter aujourd’hui le mois le plus long de l’histoire.

Dave Chappelle: Prix Mark Twain du Kennedy Center pour l’humour américain (2020)

Genre: Se lever

Jeter: Dave Chappelle

Durée: 85 min

C’est toujours une bonne journée quand il y a plus de Dave Chappelle à apprécier sur Netflix.

Ce spécial stand-up est tout nouveau et voit Dave Chappelle accepter le grand prix de ses pairs dans un événement musical et comique parsemé d’étoiles comme aucun autre.

Plus grand (2016)

Genre: Biographie, famille, sport

Réalisateur: David L. Hunt

Jeter: Neal McDonough, Leslie Easterbrook, Christopher Severio, Michael Parks

Durée: 130 min

L’un des trois nouveaux films et documentaires liés au sport ajoutés aujourd’hui est Greater. Nous savons que ce titre arrive depuis quelques semaines et nous sommes ravis de le regarder pour la première fois, d’autant plus que nous avons tous fini avec All American et que nous attendons la saison 3.

Ce doc nous emmène à l’Université d’Araknsas où nous suivons la transformation d’un footballeur sans talent.

Cheval indien (2017)

Genre: Drame

Réalisateur: Stephen S. Campanelli

Jeter: Sladen Peltier, Forrest Goodluck, Ajuawak Kapashesit, Michiel Huisman

Durée: 101 min

Le deuxième film sportif d’aujourd’hui est un drame basé sur un livre.

Il raconte l’histoire d’un jeune garçon qui est dépouillé de son riche héritage familial à l’école et bien qu’il soit faible, il trouve une nouvelle passion pour le hockey.

C’est une histoire inspirante et un excellent petit bijou de film ajouté à Netflix aujourd’hui.

Pretty Little Stalker (2018)

Genre: Thriller en francais

Réalisateur: Sam Irvin

Jeter: Nicky Whelan, Heather Morris, Ashley Rickards, Sierra McCormick

Durée: 83 min

Les fans de vous attendront la saison 3 mais ce film pourrait combler un vide mais nous devons vous avertir à l’avance, les critiques n’étaient pas gentilles avec celui-ci.

Le film parle d’un écrivain d’entraide qui devient la victime d’une fille en difficulté qui devient obsédée par elle.

Encore une fois, parmi le peu de critiques soumises jusqu’à présent, le film ne se situe qu’à un 3.1 sur IMDb avec des critiques sur le jeu et l’histoire. Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires.

Space Racers (Saison 1)

Genre: Animation, Famille

Jeter: Joey D’Auria, Meyer DeLeeuw, Phil Lollar, Yuri Lowenthal

Parmi les nombreux nouveaux titres ajoutés pour les enfants, Space Racers est notre choix du jour.

Nous suivons Eagle, Robyn, Hawk et leurs amis qui sont tous des vaisseaux spatiaux à apprendre la magie des sciences à la Space Academy.

La bonne nouvelle est qu’il y a beaucoup de contenu à plonger ici. Chaque épisode dure environ 20 minutes et 25 épisodes ont été ajoutés au total aujourd’hui.

