Nouvelles sorties sur Netflix: 4 février 2020

Bienvenue dans votre premier tour d’horizon quotidien des nouveautés sur Netflix cette semaine et nous avons beaucoup à faire pendant que nous récapitulons toutes les nouvelles versions pour lundi et mardi.

Ce sera une semaine chargée de nouvelles sorties sur Netflix avec des goûts comme la dernière saison d’Arrow, Locke et Key et le retour de Better Call Saul.

Pour l’instant, cependant, parcourons les nouvelles versions sur Netflix du 4 février:

Dragonheart: Vengeance (2020)

Genre: Fantaisie

Réalisateur: Ivan Silvestrini

Jeter: Joseph Millson, Jack Kane, Arturo Muselli, Carolina Carlsson

Durée: 97 min

La franchise Dragonheart a vu de nombreux films sortis depuis la sortie de l’original en 1996. Aujourd’hui, Netflix a obtenu le tout nouveau film à côté de sa sortie vidéo à domicile.

Comme nous l’avons couvert dans notre aperçu du film, il y a quelques bons noms attachés, y compris The Crowns Helena Bonham Carter.

Voici ce que vous pouvez attendre du nouveau film:

«Lorsque sa famille est tuée par des sauvages vicieux, un jeune fermier fait équipe avec un dragon cracheur de glace et un mercenaire brandissant l’épée pour venger leur mort.»

Mieux encore, vous pouvez maintenant regarder presque tous les films Dragonheart sur Netflix.

Elle a fait ça (2019)

Genre: Documentaire

Jeter: Luvvie Ajayi, Renae Bluitt, Melissa Butler, Lisa Price, Tonya Rapley

Durée: 70 min

Ce documentaire est essentiellement une extension d’un blog et plonge dans la vie de quatre femmes noires qui font des choses incroyables.

Tom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020)

Genre: Debout, spécial

Réalisateur: Gregory Jacobs

Jeter: Tom Papa

Durée: 60 min

Dans cette spéciale, nous voyons Tom Papa couvrir l’image corporelle, les médias sociaux, les animaux de compagnie et le bon vieux temps.

Tom Papa est un comédien qui a été impliqué avec Red Oaks, Baked et The Marriage Ref en tant que producteur et acteur.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix aujourd’hui

5 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Dragonheart: Vengeance (2020)

Foi, espoir et amour (2019)

Elle a fait ça (2019)

Thambi (2019)

La guerre silencieuse (2020) Netflix Original

1 nouvelle série télévisée ajoutée aujourd’hui

Équipe Kaylie (Partie 3) Netflix Original

1 nouveaux spéciaux stand-up ajoutés aujourd’hui

Tom Papa: Vous vous débrouillez bien! (2020) Netflix Original

