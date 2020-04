Nouvelles sorties sur Netflix: 5 avril 2020

Nous espérons que vous passez un week-end fabuleux (à l’intérieur, nous pourrions ajouter) et si vous recherchez les dernières nouveautés sur Netflix, vous êtes au bon endroit. Quatre nouvelles versions ont frappé Netflix au cours du week-end et nous avons la liste complète des nouvelles versions sur Netflix pour le 5 avril aujourd’hui.

Nous reviendrons plus tard dans la journée avec un aperçu des nouvelles versions qui sortiront sur Netflix au cours des 7 prochains jours. Nous avons déjà sélectionné nos nouveaux films préférés de la semaine et nous ferons une liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine et des meilleures nouvelles séries télévisées plus tard dans la journée.

Passons maintenant aux nouveautés sur Netflix d’aujourd’hui:

Ange est tombé (2019)

Genre: Thriller d’action

Réalisateur: Ric Roman Waugh

Jeter: Gerard Butler, Frederick Schmidt, Danny Huston, Rocci Williams

Durée: 121 min

Le premier film est un peu surprenant étant donné que c’est un film Lionsgate.

Le troisième film du film “Has Fallen” n’a pas tout à fait la même considération que les deux entrées précédentes mais est toujours un must pour les fans de la franchise.

Une fois de plus, nous voyons Gerard Butler dans le vif du sujet alors qu’il est conçu pour la tentative d’assassinat du président.

Le film n’a pas obtenu un score trop favorable auprès des critiques, mais encore une fois, le public semble l’apprécier avec un score de 6,4 sur IMDb.

Dark Light (2019)

Genre: Horreur, Sci-Fi, Thriller

Réalisateur: Padraig Reynolds

Jeter: Jessica Madsen, Opal Littleton, Ed Brody, Kristina Clifford

Durée: 90 min

Le deuxième temps fort de la journée est un film d’horreur qui n’a pas été annoncé à l’avance sur Netflix.

Le thriller raconte le retour d’une femme dans la maison familiale qui est maintenant infestée de monstres.

Le public n’était pas trop gentil lors de la sortie du film en décembre dernier, mais jusqu’à présent, il n’y avait qu’un très petit groupe de téléspectateurs.

Le meurtre d’un cerf sacré (2017)

Genre: Drame, Horreur, Mystère, Thriller

Réalisateur: Yorgos Lanthimos

Jeter: Barry G. Bernson, Herb Caillouet, Bill Camp, Raffey Cassidy

Durée: 121 min

C’est toujours un plaisir de voir un film A24 arriver sur Netflix car cela signifie généralement une haute qualité et quelque chose d’un peu différent.

Parmi les grandes vedettes de ce film, citons Nicole Kidman et Colin Farrell ainsi que les noms susmentionnés ci-dessus.

Juste au cas où vous vous poseriez la question, Netflix devrait également obtenir le dernier hit de A24 Uncut Gems fin mai aux États-Unis.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix (5 avril)

3 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Ange est tombé (2019)

Dark Light (2019)

Le meurtre d’un cerf sacré (2017)

1 nouvelle série télévisée ajoutée aujourd’hui

El Reemplazante (2 saisons)

Que regardez-vous sur Netflix en ce moment? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.