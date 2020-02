Nouvelles sorties sur Netflix: 5 février 2020

Joyeux mercredi et bienvenue dans votre récapitulation quotidienne de tout ce qui est nouveau sur Netflix. Aujourd’hui, nous avons cinq nouveaux titres sur Netflix à couvrir, alors allons-y.

La majorité des nouvelles sorties aujourd’hui sont des documentaires avec un certain nombre de choix. Une grande partie de l’attention sera portée sur la nouvelle série limitée, The Pharmacist. Cette série raconte l’histoire tragique mais édifiante d’un père qui cherche à obtenir justice pour son fils pendant la crise des opioïdes.

Passons maintenant aux nouveautés du 5 février 2020.

Flèche (Saison 8)

Genre: Action, aventure, crime, drame, mystère, science-fiction

Jeter: Stephen Amell, David Ramsey, Emily Bett Rickards, Katie Cassidy

Durée: 42 min

C’est la fin d’une époque.

Arrow est l’un des programmes les plus anciens de The CW et a finalement conduit à une série d’émissions DC produites pour le réseau.

Voici ce que vous pouvez attendre de la dernière saison du justicier lance-flèches.

Le passé et le futur se heurtent dans la dernière saison alors qu’Oliver vise à sauver le multivers, armé de connaissances troublantes sur le sacrifice qu’il doit faire.

N’oubliez pas qu’une partie de Crisis on Infinite Earths arrive également sur Netflix via Arrow, mais vous devrez suivre notre guide pour pouvoir regarder l’événement crossover complet.

Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Nate Adams, Adam Carolla

Jeter: Willy T. Ribbs

Durée: 105 min

Ce sera déjà un excellent mois pour les documentaires sur le sport automobile sur Netflix ce mois-ci avec la sortie de F1: Drive to Survive qui devrait bientôt arriver. En attendant, Netflix a sorti celui-ci sur le célèbre pilote Willy T. Ribbs.

Surnommée l’une des histoires les plus puissantes de l’histoire du sport, elle regarde un homme qui a brisé la barrière pour entrer dans le sport automobile.

#cats_the_mewvie (2020)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Michael Margolis

Jeter: Mike Bridavsky, Hannah Shaw

Durée: 90 min

Netflix a eu un certain nombre de documentaires pour animaux de compagnie, dont le plus récent sur les chats est une affaire plutôt effrayante.

Heureusement, ce nouveau documentaire est beaucoup plus positif car il explore comment les chats sont devenus des mèmes et des légendes sur Internet sur le World Wide Web.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 5 février

2 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

#cats_the_mewvie (2020)

Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Flèche (Saison 8)

Le pharmacien (série limitée) Netflix Original

Ils doivent nous avoir (Saison 1)

Besoin de plus de suggestions? Nous publions maintenant les 10 meilleurs titres de Netflix UK tous les deux jours. The Stranger parvient à rester en tête de liste avec Sex Education dans un deuxième temps. Fait intéressant, la série Norweigen Ragnarok est entrée dans le top 10.

Le plus populaire sur Netflix UK (5 février)

1. L’étranger

2. Éducation sexuelle

3. Gemmes non coupées

4. Next In Fashion

5. Ragnarok

6. Le bon endroit

7. Aventures effrayantes de Sabrina

8. Vous

9. Miss Americana: Taylor Swift

10. The Witcher

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 5 février 2020