Nouvelles sorties sur Netflix: 6 mars 2020

Joyeux vendredi! Netflix termine la semaine avec un voyage autour du monde avec Netflix Originals provenant de plusieurs régions. Voici un aperçu complet des 10 nouveaux titres désormais disponibles sur Netflix aux États-Unis.

Comme nous l’avons mentionné, il existe aujourd’hui un large éventail de titres différents provenant du monde entier. Nous avons la troisième saison de la série turque The Protector, un énorme film hindi qui a récolté 5,1 millions de tubes sur YouTube. Il y a aussi de nouveaux titres français et espagnols.

Voyons maintenant quelques-uns des points forts des nouvelles versions.

Spenser Confidential

Genre: Crime, Drame, Mystère, Thriller

Réalisateur: Peter Berg

Jeter: Mark Wahlberg, Colleen Camp, Alan Arkin, Bokeem Woodbine

Durée: 110 min

Présentant une grande distribution, Spenser Confidential est, sans aucun doute, le grand film hollywoodien du mois de Netflix.

C’est environ deux policiers qui sont assassinés et un ex-flic qui revient de sa retraite pour abattre les coupables.

Les premières critiques du film semblent fortes, alors essayez-le et faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires.

Attendez-vous à voir beaucoup d’annonces pour celui-ci au cours du week-end, car Netflix en fait la promotion.

Ugly Delicious (Saison 2)

Genre: Documentaire

Jeter: David Chang, Peter Meehan

Netflix l’a tué avec sa série de téléréalité alimentaire et après une attente massive, ils sont de retour avec Ugly Delicious de David Chang.

Dans la saison 2, Dave se rend à Mumbai, Sydney, Istanbul et au-delà à la recherche de plats hallucinants et se prépare pour sa plus grande aventure à ce jour: devenir papa.

7 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Alakada Reloaded (2017)

Tout sur l’amour (2017)

Coupable (2020) Netflix Original

Je suis Jonas (2018) Netflix Original

Miles Davis: Naissance du cool (2019)

Spenser Confidential (2020) Netflix Original

Meurtres jumeaux: le silence de la ville blanche (El silencio de la ciudad blanca) (2019) Netflix Original

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Paradise PD (Saison 2) Netflix Original

The Protector (Season 3) Netflix Original

Ugly Delicious (Saison 2) Netflix Original