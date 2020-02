Nouvelles sorties sur Netflix: 7 février 2020

Joyeux vendredi et bienvenue dans votre récapitulation quotidienne de ce qui est nouveau sur Netflix et le nouvel original d’aujourd’hui est sans aucun doute Locke et Key, mais il existe également d’autres titres à apprécier. Voici le récapitulatif complet des nouveautés sur Netflix du 7 février 2020.

Ce fut une semaine solide de nouveaux arrivants, en partie grâce aux nouvelles sorties le 1er février. Nous couvrirons tous les meilleurs nouveaux titres au cours du week-end, ainsi qu’un récapitulatif complet des 7 derniers jours dimanche.

N’oubliez pas, ce week-end, nous verrons la saison 4 de Better Call Saul ajoutée et quelques autres friandises plus petites.

La ballade de Lefty Brown (2017)

Genre: Action, Drame, Western

Réalisateur: Jared Moshe

Jeter: Bill Pullman, Peter Fonda, Stephen Alan Seder, Kathy Baker

Durée: 111 min

Vous cherchez un western? Netflix en a ajouté quelques-uns au cours des derniers mois, mais celui-ci figure certainement parmi les meilleurs titres de nouveaux titres.

Il vient de A24 Pictures et présente Bill Pullman qui joue le rôle de Lefty Brown et tout au long de la folie de près de deux heures, vous le verrez poursuivre des criminels dans la poursuite de la justice.

Les critiques étaient généralement positives lors de sa sortie il y a trois ans, certains points de vente jugeant cela satisfaisant tandis que certains ont déclaré que cela ne constituait pas un visionnement passionnant.

Locke & Key (Saison 1)

Genre: Drame, Fantastique, Horreur, Thriller

Jeter: Kevin Alves, Thomas Mitchell Barnet, Coby Bird, Asha Bromfield

C’est le prochain titre Netflix pour lequel vous n’entendrez pas les gens se taire et c’est pour une bonne raison. L’adaptation de la série de bande dessinée fantastique concerne environ trois frères et sœurs emménageant dans une maison avec de nombreux secrets à l’intérieur.

Pour ceux qui s’inquiètent que Netflix soit un et fini avec Locke et Key, vous pouvez calmer vos craintes de savoir qu’une deuxième saison est déjà en développement.

Qui a tué Malcolm X? (Saison 1)

Genre: Histoire

Langue: Anglais

Notre dernier point culminant d’aujourd’hui est une série documentaire qui est un original Netflix en dehors des États-Unis.

La série couvre l’assassinat et l’enquête ultérieure sur la mort du dirigeant afro-américain.

Six épisodes ont été ajoutés aujourd’hui et les critiques sont incroyablement fortes.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 7 février

5 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Azali (2018)

Désolé (2018)

Gardeners of Eden (2014)

Horse Girl (2020) Netflix Original

La ballade de Lefty Brown (2017)

6 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Cagaster of a Insect Cage (Saison 1) Netflix Original

Dragons: Rescue Riders (Saison 2) Netflix Original

Cinquante: la série (2 saisons)

Locke & Key (Saison 1) Netflix Original

My Holo Love (série limitée) Netflix Original

Qui a tué Malcolm X? (Saison 1)

