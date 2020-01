Nouvelles sorties sur Netflix: 7 janvier 2020

Bienvenue à votre premier récapitulatif quotidien des nouveautés sur Netflix aux États-Unis. Aujourd’hui, Netflix vous propose trois nouveaux titres dont deux films hollywoodiens et un nouveau film espagnol original.

Une semaine beaucoup plus calme pour les nouvelles versions cette semaine, surtout lorsque vous vous comparez aux 125 nouveaux titres qui ont frappé Netflix le 1er janvier. Néanmoins, Netflix a de grands Originaux à venir vendredi avec la sortie d’AJ et de la Reine, de la police médicale et de Giri / Haji.

Voici un aperçu des nouveautés sur Netflix du 7 janvier 2020.

Une histoire de fantômes (2019)

Genre: Drame, Fantaisie, Romance

Réalisateur: David Lowery

Jeter: Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr., Kenneisha Thompson

Durée: 92 min

Prix: 11 victoires et 17 nominations.

Notre premier film de la journée est un délice absolu. Il provient de films A24 qui sont toujours l’un des meilleurs fournisseurs de films pour Netflix.

Une histoire de fantôme (à ne pas confondre avec la série indienne qui vient de sortir avec un nom similaire) concerne le retour d’un esprit d’un homme sur Terre alors qu’il explore le passé et l’avenir.

Le film a obtenu des scores presque parfaits auprès des critiques, étant certifié frais sur Rotten Tomatoes à 91%, tandis que les scores Metacritic se situent à 84.

Le touriste (2010)

Genre: Action, Aventure, Crime, Mystère, Romance, Thriller

Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck

Jeter: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton

Durée: 103 min

Langue: Anglais

Prix: Nominé pour 3 Golden Globes. 4 autres victoires et 1 nomination.

Notre prochain film n’a pas obtenu de si bons résultats auprès des critiques, malgré le fait qu’il ait obtenu de grandes nominations aux Golden Globes.

Il met en vedette Johnny Depp et Angelina Jolie, il s’agit d’un homme qui se rend en Italie pour se vider la tête après une rupture alors qu’il est presque recruté par une femme dangereuse mais glamour.

Il a obtenu de meilleurs résultats auprès des téléspectateurs, mais nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Vivre deux fois, aimer une fois (2020)

Genre: Comédie

Réalisateur: Maria Ripoll

Jeter: Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho López, Isabel Requena, Aina Clotet

Durée: 101 min

Langue: Espagnol

Le seul nouveau film Netflix Original d’aujourd’hui vient d’Espagne et est un drame.

Il s’agit d’un enseignant à la retraite qui essaie de trouver un amour qu’il avait quand il était plus jeune après avoir reçu un diagnostic d’Alzheimer.

En Espagne, le film s’appelle «Vivir dos veces». Netflix n’a pas publié de bande-annonce publique, mais vous pouvez la trouver sur la page officielle du film.