Nouvelles sorties sur Netflix: 8 avril 2020

Seuls deux nouveaux titres sur Netflix aux États-Unis pour le 8 avril, nous allons donc en profiter pour aborder quelques titres que nous n’avons pas accordés à l’attention qu’ils méritent. Voici les nouveautés sur Netflix du 8 avril 2020.

Encore un peu à attendre plus tard dans la semaine, y compris notre sortie la plus attendue du week-end, Code 8. Après la sortie de The Big Show Show lundi, le film de la WWE The Main arrive le vendredi et demain, vous pouvez vous attendre à la version française de la série réalité Netflix, The Circle.

Voyons maintenant les deux nouvelles versions ajoutées aujourd’hui et une que nous n’avons pas eu le temps de présenter hier:

Le dernier maître de l’air (2010)

Genre: Action, Aventure, Famille, Fantaisie

Réalisateur: M. Night Shyamalan

Jeter: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone

Durée: 103 min

La franchise Avatar est très appréciée par beaucoup et avec la nouvelle que Netflix fait une série d’action en direct basée sur le dessin animé original, les attentes sont à travers le toit.

Le film de 2010 de M. Night Shyamalan avait des attentes similaires et, malheureusement, n’a pas bien vieilli car il est principalement méprisé par les fans hardcore de la franchise.

Le film en direct qui est sorti il ​​y a dix ans met en vedette les talents de Noah Ringer, Nicola Peltz et Jakcson Rathbone.

Vous seriez beaucoup mieux servi par la série jusqu’à ce que la série en direct de Netflix sorte, mais malheureusement, ce n’est pas actuellement diffusé sur Netflix, du moins aux États-Unis.

Le fantôme qui marche (2019)

Genre: la criminalité

Réalisateur: Cody Stokes

Jeter: Garland Scott, Frank Mosley, Alexia Rasmussen, Gil Darnell

Durée: 106 min

Nous n’avons pas eu l’occasion de couvrir The Ghost Who Walks dans les ajouts d’hier, alors passons rapidement en revue maintenant.

Sorti l’été dernier, ce drame policier raconte l’histoire d’un homme qui cherche désespérément à retrouver sa famille afin de dénoncer son ancien patron dans l’espoir d’obtenir sa liberté.

Les critiques de celui-ci sont mitigées, mais comme avec beaucoup de petits films, c’est parce que le bassin de personnes qui le regardent est beaucoup plus petit.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 8 avril

2 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Born Beautiful (2019)

Le dernier maître de l’air (2010)

