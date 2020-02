Nouvelles sorties sur Netflix: 9 février 2020

Joyeux dimanche et bonne journée des Oscars! Si vous restez debout pour les regarder, profitez-en et nous chercherons tous les nominés Netflix. Si vous prévoyez de regarder Netflix, voici les nouveautés sur Netflix du 9 février.

Passons maintenant aux points forts des nouvelles versions américaines de Netflix d’aujourd’hui.

Better Call Saul (Saison 4)

Genre: Crime, Drame

Jeter: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian

La série prequel continue de s’amplifier, la saison 4 étant facilement la plus belle de la saison.

Bien que la prémisse principale de l’émission documente la transition de Jimmy McGill à Saul Goodman, elle nous montre également les événements qui ont mené à Breaking Bad (toujours en streaming sur Netflix).

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 4 de Better Call Saul:

“Alors que Jimmy fait face à une perte choquante, une série de stratagèmes louches le propulse plus profondément dans le monde criminel – et plus proche de sa vie en tant que Saul Goodman.”

Le jeu le plus froid (2019)

Genre: Thriller en francais

Réalisateur: Lukasz Kosmicki

Jeter: William Hurt, Robert Wieckiewicz, Martin Budny

Ce film Netflix n’a subi aucune pression, alors permettez-nous de vous expliquer rapidement pourquoi il devrait être ajouté à votre file d’attente instantanément.

Mettant en vedette Bill Pullman, ce thriller est parlé principalement en anglais, mais est sorti d’abord en Pologne. Il se déroule pendant la crise des missiles cubains au début des années 1960 et suit un génie des mathématiques qui est recruté pour jouer aux États-Unis contre le match d’échecs soviétique.

Polaroid (2019)

Genre: Drame, Horreur, Thriller

Réalisateur: Lars Klevberg

Jeter: Kathryn Prescott, Tyler Young, Samantha Logan, Keenan Tracey

Durée: 88 min

Cette horreur concerne un appareil photo Polaroid spécial qui provoque la mort de toute personne qui se fait prendre en photo.

Malgré le genre, ce film est censé être approprié pour l’orientation parentale des enfants de 13 ans, mais prenez cela au pied de la lettre.

Remarque: quelques-uns de ces ajouts ont été ajoutés à Netflix le 8 février et seront marqués d’un astérisque.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 9 février

4 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Fronteras (2018)

Polaroid (2019)

Le jeu le plus froid (2018) Netflix Original *

Thottappan (2019) *

1 nouvelle série télévisée ajoutée aujourd’hui

Better Call Saul (Saison 4)