Nouvelles sorties sur Netflix: 9 janvier 2020

Nous approchons de la fin de la semaine et Netflix a deux nouveaux ajouts pour le 9 janvier et un que nous n’avons pas mis en évidence hier. Voici la liste complète des nouveaux titres sur Netflix.

Demain est prévu de voir d’énormes titres sur Netflix composés principalement de nouveaux Originaux.

Note rapide: la série Norweigen Occupied qui vient de voir sa troisième saison ajoutée le mois dernier a quitté Netflix hier. Aujourd’hui, les trois saisons ont fait leur retour sur Netflix. C’est un drame politique qui se déroule dans un avenir proche, où la Russie lance une invasion de «gants de soie» en Norvège pour redémarrer la production de pétrole, mais bientôt l’incertitude, le chaos et le danger éclatent.

Voici maintenant ce qui est nouveau sur Netflix aux États-Unis pour le 9 janvier 2020:

La vitesse est mon besoin (2019)

Genre: Documentaire, Sport

Réalisateur: Mark Sloper

Jeter: Shane Byrne, Colin Edwards, Leon Haslam, Ron Haslam

Durée: 75 min

Nous commençons aujourd’hui avec un documentaire conçu pour la vitesse. Tout au long de l’heure et un long documentaire, vous découvrirez le sport automobile le plus dangereux du monde, la course de superbike.

Grâce à des entretiens avec des coureurs passés et présents, vous repartirez avec un nouveau respect pour le sport.

Le doc a été produit au Royaume-Uni.

Bulletproof 2 (2020)

Genre: Action, Comédie

Réalisateur: Don Michael Paul

Jeter: Faizon Love, Kirk Fox, Tony Todd, Cassie Clare

Durée: 97 min

Vous recherchez le pire film sur Netflix? Vous venez peut-être de le trouver. Avec une cote IMDb absolument abyssale de 3,8 au moment de la publication, cette comédie ne vous fera probablement pas pleurer de rire plutôt que de pleurer.

C’est la suite du film original Bulletproof qui se déroule 25 ans après.

Cheer (Saison 1) N

Genre: Télé réalité

Ce titre est en fait arrivé sur Netflix le 8 janvier plutôt que le 9 mais nous pensions qu’il méritait une fonctionnalité complète pour ne pas le laisser passer sous le radar.

Si vous connaissez Last Chance U sur Netflix, vous vous sentirez comme chez vous avec les nouvelles docuseries Cheer. Il documente une équipe de pom-pom girls et le travail qu’il faut pour entrer dans certaines des routines élaborées.

