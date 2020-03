Nouvelles sorties sur Netflix Australie cette semaine: 20 mars 2020

Il y a beaucoup de nouvelles versions sur Netflix en dessous pour ceux d’Australie et de Nouvelle-Zélande et cela est probablement aussi une bonne nouvelle que le monde est saisi par la pandémie en cours. Voici un aperçu de la liste complète des 30 nouvelles versions qui ont frappé Netflix Australie entre le 14 mars et le 20 mars.

Ce fut une excellente semaine pour Netflix Originals, mais nous présentons nos originaux Netflix préférés dans un article séparé cette semaine.

Watchmen (2009)

Genre: Super-héros

Bien que la série HBO ait largement dépassé le film original de Zack Snyder 2009, il est bon de pouvoir revenir en arrière et voir où les adaptations ont commencé.

Le plus intéressant à propos de Watchmen est le gouffre entre les opinions des critiques sur le film et les fans. Cela dit, ce schéma similaire a suivi chaque film de DC que Zack Snyder a réalisé directement depuis.

Les Aventures de Tintin (Saison 1)

Genre: Des gamins

Vous cherchez un retour? Netflix en Australie vient d’obtenir les droits de la série animée originale Adventures of TinTin cette semaine.

Bien qu’il ait quelque peu vieilli au cours des trois décennies qui ont suivi sa diffusion, il est toujours aussi charmant et une montre de quarantaine valable pour toute la famille.

Point d’action (2018)

Genre: Comédie

Le seul autre original non Netflix que nous aimerions mentionner spécifiquement pour Netflix Australie cette semaine est Action Point.

Johnny Knoxville est une sorte de figure d’amour ou de haine et ce film ne fera absolument rien pour changer cela.

Le titre voit un casse-cou entreprendre de construire son propre parc à thème avec ses amis avec des résultats étranges. Le film a été universellement critiqué par les critiques, mais les scores du public semblent beaucoup plus gentils.

Liste complète des nouveautés sur Netflix Australie cette semaine (14 mars – 20 mars)

12 nouveaux films sur Netflix Australie cette semaine

Point d’action (2018)

Carbone altéré: Resleeved (2020) N

Bébé Mamas (2018)

Mélangé (2014)

Route de contournement (2019)

El silencio es bienvenido (2017)

Jai maman momie (2020)

Looney Tunes: Back in Business (2003)

Masameer – Le film (2020)

La plateforme (2019) N

Ultras (2020) N

Watchmen (2009)

15 nouvelles séries télévisées sur Netflix Australie cette semaine

ALVINNN !!! Et les Chipmunks (Saison 1)

Archibald’s Next Big Thing (Saison 2) N

Boss Baby: Back in Business (Saison 2) N

Buddi (Saison 1) N

Califat (Saison 1) N

Dare Me (Saison 1) N

Dino Girl Gauko (Saison 2) N

Greenhouse Academy (Saison 4) N

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker (série limitée) N

Elle (Saison 1) N

Les Aventures de Tintin (Saison 1)

The English Game (Saison 1) N

La Lettre du Roi (Saison 1) N

Vampires (Saison 1) N

Femmes de la nuit (saison 1)

2 nouveaux documentaires sur Netflix Australie cette semaine

Une vie de vitesse: l’histoire de Juan Manuel Fangio (2020) N

True King: Murder, Mayhem and Madness (Série limitée) N

1 nouveau standup spécial sur Netflix Australie cette semaine

Bert Kreischer: Hey Big Boy (2020) N