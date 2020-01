Nouvelles sorties sur Netflix cette semaine: 19 janvier 2020

Bienvenue à un récapitulatif complet des nouveautés de Netflix cette semaine. Nous allons récapituler tous les nouveaux titres arrivés au cours des 7 derniers jours et vous montrer également les nouveautés sur Netflix ce week-end, qui n’a vu qu’un seul nouveau titre ajouté.

Comme toujours, ce que Netflix a annoncé pour venir à Netflix à l’avance ne représente pas souvent la liste complète. La meilleure façon de rester à jour avec les nouveaux titres sur Netflix est ici sur What’s on Netflix.

Maintenant, jetons un œil au nouveau film ajouté à Netflix aujourd’hui et récapitulons la semaine précédente.

The Bling Ring (2013)

Genre: Biographie, Crime, Drame

Réalisateur: Sofia Coppola

Jeter: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson, Claire Julien

Durée: 90 min

Prix: 4 victoires et 7 nominations.

Le Bling Ring, sorti il ​​y a sept ans, présente de grands noms et s’inspire de vrais événements. Il s’agit d’un groupe d’adolescents obsédés par la célébrité et de voler des célébrités célèbres en suivant leurs célébrités préférées sur les réseaux sociaux.

Sofia Coppola a réalisé le film qui est bien connu pour avoir travaillé sur une variété de films en tant qu’acteur et réalisateur. Pour Netflix, elle a réalisé le spécial Bill Murray 2015, A Very Murray Christmas.

Le film a divisé le public au milieu avec IMDb ayant un score de 5,6 sur 10 tandis que les critiques étaient plus favorables avec un score de 66 Metacritic.

Liste complète des nouveautés sur Netflix cette semaine

Maintenant, pour un récapitulatif complet de tous les nouveaux titres ajoutés à Netflix cette semaine. Au total, 36 nouvelles versions ont été mises en service aux États-Unis cette semaine. C’est comparé aux 29 qui ont frappé Netflix UK, 35 au Canada et 39 en Australie.

En plus de ceux énumérés ci-dessous, de nouveaux épisodes de The Circle sont arrivés sur Netflix cette semaine ainsi que des épisodes hebdomadaires de Handsome Siblings arrivant sur Netflix chaque lundi et Crash Landing on You tous les dimanches.

22 nouveaux films ajoutés cette semaine

A Fall from Grace (2020) Netflix Original

Betty White: Première dame de la télévision (2018)

Gros gros menteur (2002)

Bulbul peut chanter (2018)

Deadcon (2019)

Eye For An Eye (Quien a hierro mata) (2019)

Amenez-le au grec (2010)

Hop (2011)

Jézabel (2019)

Légende (2015)

Fabriqué en Chine (2019)

MindGamers (2015)

NiNoKuni (2020) Netflix Original

Sauver Zoë (2019)

Steve Jobs (2015)

The Bling Ring (2013)

Le brave (2019)

Le dernier visage (2016)

Le Maître (2012)

Où est l’argent (2000)

Femmes de Mafia 2 (2019)

Zoom (2006)

13 nouvelles séries télévisées ajoutées cette semaine

Ares (Saison 1) Netflix Original

Booba (Saison 3)

Grace et Frankie (Saison 6) Netflix Original

Handsome Siblings (Saison 1 – Nouveaux épisodes hebdomadaires) Netflix Original

Hip-Hop Evolution (Saison 4) Netflix Original

Killer Inside: l’esprit d’Aaron Hernandez (série limitée) Netflix Original

Kipo et l’âge des merveilles (saison 1) Netflix Original

J’y suis arrivé! Allemagne (Saison 1) Netflix Original

PJ Masks (Saison 2)

Éducation sexuelle (saison 2) Netflix Original

Les pouvoirs de guérison de Dude (Saison 1) Netflix Original

The Ollie & Moon Show (Saison 1) Netflix Original

Tiny House Nation (Volume 2)

1 nouveaux spéciaux de stand-up ajoutés cette semaine

Leslie Jones: Time Machine (2020) Netflix Original

Quel a été votre nouveau titre préféré sur Netflix cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.