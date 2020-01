Nouvelles sorties sur Netflix cette semaine: 26 janvier 2020

Bienvenue dans votre dernier tour d’horizon des nouveautés sur Netflix, où nous examinerons les nouvelles versions des 25 et 26 janvier, ainsi que la liste complète des nouvelles versions qui sont arrivées sur Netflix au cours des 7 derniers jours.

Envie d’anticiper? Ce sera une semaine énorme pour les nouveaux titres que nous couvrirons dans notre aperçu hebdomadaire.

Tout d’abord, voici les nouveautés de Netflix ce week-end:

Mort aux funérailles (2010)

Genre: Comédie

Réalisateur: Neil LaBute

Jeter: Keith David, Loretta Devine, Peter Dinklage, Ron Glass

Durée: 92 min

La première est la comédie de Sony Pictures 2010, Death at a Funeral. Bien que les critiques de la critique et du public soient divisées sur ce film, le casting des stars à lui seul est digne du prix d’entrée.

Le film parle d’un enterrement qui se transforme en une débâcle d’une famille exposée où les secrets et les corps égarés sont nombreux.

Menashe (2017)

Genre: Drame

Réalisateur: Joshua Z Weinstein

Jeter: Menashe Lustig, Yoel Falkowitz, Hershy Fishman, Ruben Niborski

Durée: 82 min

Langue: yiddish

De A24 Pictures, Menashe qui est entièrement filmé en yiddish a atterri sur Netflix aujourd’hui.

Sorti il ​​y a trois ans, le film parle de la communauté juive ultra-orthodoxe de Brooklyn, New York. Il examine spécifiquement la relation entre un père et un fils en examinant les complexités de la parentalité et de la foi.

Nous avons également vu un nouveau stand-up spécial ajouté aujourd’hui de Vir Das. C’est le troisième stand-up Netflix Original de Vir où, cette fois, il célèbre l’histoire de son pays d’origine, l’Inde.

Liste complète des nouveautés sur Netflix (20 janvier – 26 janvier)

12 nouveaux films ajoutés cette semaine

Un Sun (2020) Netflix Original

Mode avion (2020) Netflix Original

Mort aux funérailles (2010)

Die Ontwaking (2015)

Menashe (2017)

Motichoor Chaknachoor (2019)

Échelles: les sirènes sont réelles (2017)

The Bling Ring (2013)

Le fantôme et le tout (2018)

La Reine (1968)

QU’A FAIT JACK? (2020) Netflix Original

Whisky (2004)

13 nouvelles séries télévisées ajoutées cette semaine

Aventures effrayantes de Sabrina (Partie 3) Netflix Original

DreamWorks Comment entraîner vos Dragon Legends (Saison 1)

Réunion de famille (partie 2) Netflix Original

Octobre Faction (Saison 1) Netflix Original

Pandémie: comment prévenir une épidémie (Saison 1) Netflix Original

Jouer avec le feu (Saison 1) Netflix Original

Rise of Empires: Ottoman (Saison 1) Netflix Original

SAINT SEIYA: Les Chevaliers du Zodiaque (Saison 2) Netflix Original

Sons of the Caliphate (Saison 2)

The Ghost Bride (Volume 1) Netflix Original

the goop lab avec Gwyneth Paltrow (Saison 1) Netflix Original

The Ranch (Part 8) Netflix Original

Word Party (Saison 4) Netflix Original

3 nouveaux spéciaux de stand-up ajoutés cette semaine

Alex Fernández: le meilleur comédien du monde (2020) Netflix Original

Fortune Feimster: Sweet & Salty (2020) Netflix Original

Vir Das: For India (2020) Netflix Original