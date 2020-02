Nouvelles sorties sur Netflix: Saint Valentin 2020

Joyeuse Saint-Valentin et au cas où vous ne partiriez pas ce soir, Netflix a pas mal de nouveaux titres pour vous faire oublier la solitude écrasante qui vous mange de l’intérieur. Voici les nouveautés sur Netflix du 14 février 2020!

Ce fut une semaine solide pour les nouvelles versions sur Netflix avec cinq nouveaux titres ajoutés hier et 11 autres titres ajoutés le 12 février.

A hâte de passer ce week-end aussi. Dimanche, certains films fantastiques devraient sortir, dont By The Sea, Miss Virginia, Mr. Right et plus encore!

Passons en revue les faits saillants d’aujourd’hui avant de plonger dans la liste complète des 11 nouveaux titres aujourd’hui.

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon (2019) N

Genre: Animation, Aventure, Comédie, Famille, Fantastique, Science-fiction

Réalisateur: Will Becher, Richard Phelan

Jeter: Justin Fletcher, John Sparkes, Chris Morrell, Andy Nyman

Durée: 86 min

Langue: Anglais

Prix: Nominé pour 1 BAFTA Film Award. Encore 1 victoire et 3 nominations.

Aardman Animations est passé maître dans l’art et continue sa domination dans son domaine (premier jeu de mots) avec le deuxième film de l’univers Shaun the Sheep.

Dans cette sortie, Shaun est confronté à un extraterrestre qui s’écrase près de sa ferme mais fait tout son possible pour le protéger des griffes d’une organisation maléfique.

Ce film trouvera également sa place dans des cinémas sélectionnés au cours des prochaines semaines aux États-Unis, donc si vous avez envie de regarder le grand écran, allez le chercher.

Il s’agit d’un grand succès familial pour toute la famille où personne n’aura un temps baaad. (Je suis désolé.)

L’étranger (2017)

Genre: Thriller d’action

Réalisateur: Martin Campbell

Jeter: Katie Leung, Jackie Chan, Rufus Jones, Mark Tandy

Durée: 113 min

Vous cherchez de l’action pour le week-end? Jackie Chan est la vedette de ce film de 2017 qui voit un restauranteur se rendre en Irlande pour se venger des assassins de sa fille.

De nombreuses régions Netflix ont déjà The Foreigner qui a été publié en tant qu’original Netflix il y a trois ans pour coïncider avec sa date de sortie en salles aux États-Unis.

A Bad Moms Christmas (2017)

Genre: Comédie

Réalisateur: Jon Lucas, Scott Moore

Jeter: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski

Durée: 104 min

Bien que ce soit la Saint-Valentin, vous pourriez être intéressé par un autre plaisir festif. C’est à ce moment que la suite de Bad Moms est à votre portée. La comédie voit nos mamans stressées se préparer pour Noël en cas de catastrophe. Leurs propres mamans sont en ville.

Nous nous attendions à l’origine à un Noël de Bad Moms le 1er février, mais après avoir raté les sorties de la journée, nous ne savions pas s’il serait éventuellement ajouté.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 14 février

8 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

A Bad Moms Christmas (2017)

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon (2019) Netflix Original

Météo câlin (2019)

Isi & Ossi (2020) Netflix Original

Liefling (2010)

Panipat – La grande trahison (2019)

L’étranger (2017)

Le fantôme et le tout (2018)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Cable Girls (Las Chicas del Cable) (Saison 5 – Partie 1) Netflix Original

Castle and Castle (Saison 1)

Taj Mahal 1989 (Saison 1) Netflix Original