Nouvelles sorties sur Netflix UK cette semaine: 20 mars 2020

La semaine a été extrêmement chargée pour les nouvelles versions de Netflix au Royaume-Uni, avec la triste toile de fond des nouvelles du monde réel trop présentes. Au total, 30 nouveaux films, séries télévisées, documentaires et spéciaux stand-up sont arrivés sur Netflix UK cette semaine. Voici la liste complète:

Bien que nous vous conseillons de vous détendre et de regarder Netflix UK ce week-end, nous vous suggérons également de garder un œil sur les nouvelles officielles du gouvernement britannique concernant l’épidémie.

Maintenant, examinons les nouvelles versions de cette semaine en examinant d’abord certains des points forts.

Le Post (2017)

Genre: Biopic, Drame

Nominé pour 2 Oscars, nous voyons le magnifique film de Steven Spielberg intitulé The Post. Il présente les exquis Meryl Streep et Tom Hanks qui jouent différents rôles au Washington Post et qui ont obtenu le scoop sur une dissimulation majeure du gouvernement américain.

Bien que le film porte la marque Fox aux États-Unis, ailleurs, il fait partie de la gamme Universal et c’est pourquoi il est arrivé sur Netflix cette semaine.

Everest (2015)

Genre: Action, Biographie

Notre deuxième temps fort de la semaine est l’Everest de Baltasar Kormákur, avec Jake Gyllenhaal. Comme attendu d’un film tourné dans les plus hauts sommets du monde, la cinématographie de l’Everest est absolument sublime.

L’histoire elle-même est basée sur la catastrophe réelle qui a eu lieu sur le mont Everest en 1996, l’une des années les plus meurtrières de l’histoire du pic, car de nombreux grimpeurs ont tenté leur ascension vers le sommet du plus haut sommet de la Terre.

Tokyo Ghoul (2 saisons)

Genre: Anime, Horreur

Notre troisième et dernier temps fort de la semaine est le retour de la très populaire série animée Tokyo Ghoul. Pas un pour les enfants, mais un public plus mature, Tokyo Ghoul est aussi brutal que divertissant.

L’histoire tourne autour de l’étudiant Kaneki, qui après avoir été victime d’une goule cannibale a été contraint de subir une greffe d’organe, le transformant en un hybride mi-goule mi-humain. Laissé avec un goût vorace pour la chair humaine, Kaneki doit apprendre à prendre le contrôle de son nouveau pouvoir et à trouver sa place dans une société hostile.

Liste complète des nouvelles sorties sur Netflix UK cette semaine (13 mars – 20 mars)

12 nouveaux films sur Netflix UK cette semaine

Altered Carbon: Resleeved (2020) N

Action ou vérité de Blumhouse: Extended Director’s Cut (2018)

El silencio es bienvenido (2017)

Everest (2015)

Extra ordinaire (2019)

Hitman: Agent 47 (2015)

Masameer – Le film (2020)

Le chercheur de loisirs (2017)

La plateforme (2019) N

Le Post (2017)

La visite (2015)

Ultras (2020) N

15 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine

Archibald’s Next Big Thing (Saison 2) N

Buddi (Saison 1) N

Califat (Saison 1) N

Dare Me (Saison 1) N

Dino Girl Gauko (Saison 2) N

Greenhouse Academy (Saison 4) N

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker (série limitée) N

Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom (Saison 1) N

Elle (Saison 1) N

The English Game (Saison 1) N

La lettre du roi (saison 1) N

Tokyo Ghoul (2 saisons)

Vampires (Saison 1) N

We Speak Dance (Saison 1)

Femmes de la nuit (saison 1)

2 nouveaux documentaires / documentaires ajoutés à Netflix UK cette semaine

Une vie de vitesse: l’histoire de Juan Manuel Fangio (2020) N

True King: Murder, Mayhem and Madness (Série limitée) N

1 nouveau spécial stand-up ajouté à Netflix UK cette semaine

Bert Kreischer: Hey Big Boy (2020) N

