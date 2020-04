Nouvelles sorties sur Netflix US: 16 avril 2020

Dans la continuité du grand lot de nouveaux originaux d’hier, il y a beaucoup plus à regarder aujourd’hui. Au total, 11 nouveaux titres ont été ajoutés à Netflix US le 16 avril. Voici un récapitulatif complet des nouveautés et quelques faits saillants également.

Croyez-le ou non, il y a encore plus à attendre aux États-Unis au cours des prochains jours. Le grand moment fort de demain est Sergio, mais il y a aussi quelques titres à surveiller ce week-end. La fin du mois s’annonce particulièrement forte également.

Voyons maintenant les nouveautés sur Netflix aujourd’hui:

Poisson-chat (2010)

Genre: Documentaire, Drame, Mystère, Thriller

Réalisateur: Henry Joost, Ariel Schulman

Jeter: Nev Schulman, Ariel Schulman, Henry Joost, Angela Wesselman-Pierce

Durée: 87 min

Avant que Netflix ne gagne sa position convoitée en tant que créateur des documentaires les plus populaires au monde, c’était à des titres comme Catfish de capturer ce public auparavant.

Ce titre 2010 qui reste d’actualité dix ans plus tard est un regard fascinant et déchirant sur le monde de la pêche au chat.

Plus précisément, il couvre un jeune photographe qui tombe amoureux d’une fille mais tout n’est pas ce qu’il semble.

Moi, moche et méchant (2010)

Genre: Animation, Comédie, Famille, Fantaisie

Réalisateur: Pierre Coffin, Chris Renaud

Jeter: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Julie Andrews

Durée: 95 min

En vedette sur notre photo de couverture ci-dessus est le film 2010 d’Illumination Pictures qui a déclenché la révolution des Minions.

Le film original parle d’un méchant nommé Gru qui fait atterrir trois orphelins à sa porte et qui perturbe constamment ses plans pour voler la lune.

Salut, César! (2016)

Genre: Comédie, Drame, Musique, Mystère

Réalisateur: Ethan Coen, Joel Coen

Jeter: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes

Durée: 106 min

Les Coen Brothers sont connus pour leurs excellents films et Hail, Ceaser! se trouve certainement là-haut parmi leurs meilleurs.

L’intrigue tourne autour d’un fixateur hollywoodien qui a opéré dans les années 1950 dont le travail consistait principalement à garder le talent du côté des studios.

Le film a été nominé pour un Oscar mais a également remporté de nombreux prix et autres nominations.

Liste complète des nouvelles versions sur Netflix du 16 avril

8 nouveaux films ajoutés aujourd’hui

Alelí (2019)

Poisson-chat (2010)

Moi, moche et méchant (2010)

Salut, César! (2016)

Jem et les hologrammes (2015)

Maurício Meirelles: Générer le chaos (2019)

Portoricains à Paris (2015)

École de cascade (Asli Gibidir) (2019)

3 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’hui

Fary: Hexagone (Saison 2) Netflix Original

Fauda (Saison 3) Netflix Original

Waco (série limitée)