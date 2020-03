Nova conserve la tête avec «Les mille et une nuits» et «Mme Fazilet et ses filles»

‘Les milles et une nuit’

Sur la base de la constance, «Les mille et une nuits» a réussi à être l’émission la plus regardée de la journée pour la première fois cette semaine. La fiction turque diffusée par Nova signe 3,1% et attire 540 000 téléspectateurs en prime time du réseau Atresmedia, qui se répète comme le plus suivi de la journée. La réalisation de ce leadership influence également la croissance de «Mme Fazilet et ses filles», qui atteint en moyenne 3,2% au coucher du soleil dans l’après-midi.

En troisième place se trouve un classique de la TNT, celui de Trece occidental, “Entre valeur et argent” (4,1%) qui, malgré la perte de 150 000 téléspectateurs par rapport à la veille, reste parmi les contenus les plus populaires . Dans le bureau, il y a aussi un changement à prendre en compte, car «Celui qui approche» (3,6%) parvient à s’imposer sur «Elif» (3,2%) et «Les Simpson» (3,4%).

