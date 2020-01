Now You See Me 3 aurait retrouvé le chemin, le casting d’origine revenant

Lionsgate déclare mettre les pièces en place pour Maintenant tu me vois 3, et ils espèrent réunir les quatre cavaliers pour plus de sensations cinématographiques et de tromperie hallucinante, le studio étant en pourparlers avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Lizzy Caplan, Morgan Freeman et Michael Caine pour revenir . Du moins, selon des sources proches de We Got This Covered. Et même s’il n’y avait aucune mention de Dave Franco, nous pouvons seulement supposer qu’il sera de retour aussi.

Bien sûr, Now You See Me 3 a été annoncé il y a plusieurs années. En fait, en 2015. Mais depuis lors, il y a eu peu ou pas de mises à jour sur l’état du projet, ce qui fait croire à plusieurs qu’il s’est éteint tranquillement. Maintenant, cependant, on nous dit qu’il est de retour en développement actif avec Lionsgate espérant le mettre devant les caméras le plus tôt possible.

Et étant donné que ces informations nous viennent des mêmes sources qui ont également révélé que Lethal Weapon 5 est en développement avec Danny Glover et Mel Gibson, Transformers est en cours de redémarrage et National Treasure 3 est en préparation, qui sont maintenant tous confirmés, nous ‘ai aucune raison d’en douter.

Ce qui est peut-être le plus intéressant, c’est que l’on nous dit également que deux nouveaux personnages principaux rejoindront le casting, le premier étant décrit comme une jeune femme hispanique au début de la vingtaine, tandis que l’autre est un homme dans la trentaine. Et bien qu’aucun acteur n’ait encore été sélectionné pour l’un ou l’autre des rôles, nous avons entendu dire que pour le personnage masculin, le studio voulait des types de Chris Pratt ou Chris Pratt pour le travail.

Pas encore de mot sur la façon dont ils peuvent entrer dans l’histoire, mais clairement, les roues commencent enfin à tourner Maintenant tu me vois 3 et avec le développement actif du projet, nous espérons obtenir des détails plus précis sur ce que Lionsgate prépare le plus tôt possible. Surveillez cet endroit.