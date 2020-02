Nyno Vargas, cinquième concurrent confirmé

Mediaset continue de chauffer les moteurs pour le début de «Survivors 2020», édition de réalité à laquelle déjà un cinquième participant a rejoint lors de la diffusion de ‘Socialité’ le samedi 8 février: la chanteuse valencienne Nyno Vargas, qui rejoindra ses compagnons dans la prochaine aventure de survie que Mediaset prévoit de diffuser transversalement via Telecinco, Cuatro et MiTelePlus.

La chanteuse Nyno Vargas, cinquième candidate de «Survivors 2020»

À 27 ans, Vargas a une carrière consolidée d’artiste, avec un style axé sur le rap et le flamenco, ainsi que sur les rythmes latins et reggaeton, qui a commencé son ascension en 2010, avec la publication de sa démo “From Las 613 “, en l’honneur de l’humble quartier de la ville valencienne de Burjassot dans lequel il est né et a grandi. Une trajectoire musicale qui ne cesse de croître depuis, et grâce à laquelle il a travaillé avec des musiciens comme Juan Magan ou Antonio José.

Quant à son temps à la télévision, la musique de Nyno l’a amené à se produire sur des plateaux Mediaset tels que “Save Me” ou “Viva la vida”, après quoi Il est devenu l’un des protagonistes de «Les rois du quartier», docu-réalité de Cuatro enregistrée dans les quartiers madrilènes de Moraleja et Salamanque, à Burjassot et dans le quartier du Raval à Barcelone. Une production dont le but était de montrer les différentes réalités de jeunes du même âge, issus de milieux sociaux différents, où Vargas a partagé sa vie aux racines gitanes avec ses amis Moro Juan et Scorpion, en pleine expansion internationale de sa musique. Ainsi, «Survivors 2020» serait la deuxième réalité à laquelle l’artiste participerait depuis lors.

Un de plus sur la liste

Nyno Vargas rejoint ainsi une liste croissante dont la dernière incorporation a été celle d’Ivana Icardi, qui a maintenu une approche avec Gianmarco Onestini pendant son séjour à «Grande Fratello». Cela l’a amenée à parler du candidat de «GH VIP 7» dans des formats tels que «Save me» ou «Viva la vida», où elle a vivement critiqué l’attitude d’Onestini avec Adara Molinero, qui a averti que l’italien utiliserait la même stratégie que Il avait l’habitude de l’approcher dans la réalité de l’Italie. Une curieuse signature qui rejoint celles de Bea Retamal, Rocío Flores et Albert Barranco, les premiers concurrents confirmés de l’édition cette semaine.

.