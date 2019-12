O.T. Genasis devient mesquin; Télécharge "Never Knew" sur Pornhub

O.T. ne connaît pas de limites.

O.T. Genasis ne recule pas. Après que son remake viral "Never Knew" du morceau classique "Love" de Keysha Cole ait été retiré du Web, le rappeur de la côte ouest a commencé un flux de trolls subtils, répondant à la désapprobation de Cole pour le morceau. Sa dernière entrée? Pour procurer aux fans ce qu'ils méritent par tous les moyens nécessaires, et dimanche soir, cela signifiait télécharger le clip vidéo supprimé sur Pornhub. "J'ai retiré ma vidéo de YouTube … Maintenant, laissez-moi vous voir l'enlever de PORNHUB LOL", a-t-il sous-titré lors de la révélation du déménagement. C'est plus tôt dans la semaine que Cole a exprimé son ombrage avec le flip d'OT de "Love": Ma seule préoccupation – c'est une véritable préoccupation, c'est que vous savez, j'essaie de faire en sorte que ma musique soit là ", a exprimé le chanteur d'Oakland sur elle One on One avec Keyshia Cole talk-show. "J'essaie de trouver cette passion pour la musique que j'avais si longtemps quand j'essayais de sortir d'Oakland ", a-t-elle déclaré." Je voudrais donc que mes classiques soient laissés seuls. Est-ce mal de dire un artiste? " O.T. continuerait à épingler la suppression de son nouveau morceau sur la chanteuse et a téléchargé un extrait de lui-même en train de chanter sur son morceau "I Should've Cheated" en réponse. Ailleurs, les fans peuvent entendre une mise à jour de Keyshia sur la sortie officielle du dernier morceau "All Me" de Kehalni.