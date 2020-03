O.T. Genasis et Malika Haqq souhaitent la bienvenue à leur petit garçon

O.T. Genasis et Malika Haqq ont accueilli un petit garçon.

Ace Flores est né samedi 14 mars. Les nouveaux parents ont annoncé l’arrivée de leur fils en dévoilant les premières photos sur les réseaux sociaux.

“Ace. Je t’aime le 14.03.2020 », a écrit O.T. aux côtés d’un gros plan de son nouveau-né, tandis que Haqq partageait une photo d’elle et des mains du rappeur avec leur bébé.

Ils ont reçu des messages de félicitations d’amis dont DJ Khaled, Ty Dolla $ ign et Kendall et Kylie Jenner. “ace!!!!!! j’ai hâte de le rencontrer !! ” dit Kylie.

La meilleure amie de Malika, Khloé Kardashian, a également jailli sur son neveu. “Mon beau neveu magnifique !!!!” a déclaré la star de «Rester avec les Kardashian». “Ace, nous vous attendions.”

En juin, Haqq a confirmé qu’elle s’était séparée du rappeur «Cut It» après avoir fréquenté et arrêté pendant deux ans. Cependant, ils restent attachés à la coparentalité.

“Les relations ne fonctionnent pas toujours comme nous l’espérons, mais entre amour et amitié, nous avons créé un petit garçon qui sera là très bientôt”, a-t-elle écrit le mois dernier. «Je suis célibataire depuis 8 mois, mais je ne suis pas du tout seul. OT et moi avons assisté à tous les médecins aptes et surtout aimés à notre fils ensemble tout en anticipant son arrivée. Au cours des derniers mois, ma priorité a été de nourrir et de protéger mon enfant à naître. Notre bébé ne serait pas ce qu’il est sans son père et je remercie Dieu pour l’esprit qui grandit en moi. La seule chose qui compte, nous sommes les parents de Baby Flores. »

