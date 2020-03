O2 offrira 6 mois gratuits Disney +

Disney + devant être lancé au Royaume-Uni le mardi 24, Disney et O2 ont annoncé un tout nouvel accord avec le segment Disney Direct-to-Consumer & International pour devenir le distributeur britannique exclusif de réseaux mobiles de Disney +, le service de streaming très attendu de The Walt Disney Company. L’accord prévoit que le réseau n ° 1 du Royaume-Uni en matière de couverture, de fiabilité et de service client et la première société de divertissement au monde unissent leurs forces pour offrir aux clients une gamme incroyable de divertissement.

Les nouveaux clients payants et ceux qui bénéficient d’un surclassement pourront bénéficier de six mois de Disney + sur O2. Si vous n’êtes pas prêt pour une mise à niveau, vous pouvez l’ajouter à votre plan actuel pour 5,99 £ par mois, et nous vous donnerons 2 £ par mois sur votre facture.

Mark Evans, PDG d’O2, a déclaré: “Nous sommes ravis de travailler avec Disney pour offrir ces émissions et films incroyables à nos clients, démontrant qu’il y a plus de raisons que jamais de rejoindre le réseau n ° 1 du Royaume-Uni.”

Jan Koeppen, président, The Walt Disney Company EMEA ajouté: Nous sommes ravis de travailler avec le réseau mobile primé O2 sur le lancement britannique de Disney +, qui représente un nouveau chapitre dans la façon dont Disney livre nos histoires intemporelles aux fans. “

Les abonnés peuvent profiter de l’expérience Disney + sur les appareils de télévision mobiles et connectés, y compris les consoles de jeux, les lecteurs multimédias en streaming et les téléviseurs intelligents. Avec les clients Disney +, ils peuvent créer jusqu’à sept profils d’utilisateurs différents, avec des téléchargements illimités sur un maximum de 10 appareils, les abonnés pourront également profiter d’une visualisation sans publicité et diffuser sur quatre écrans simultanément avec une large sélection de titres 4K Ultra HD et HDR. En outre, le service fournit également une fonctionnalité de contrôle parental sous la forme de profils enfants qui permettent un moyen adapté aux enfants d’accéder à du contenu adapté à l’âge.

Avec plus de 500 films, plus de 350 séries et une liste de 26 Disney + Originals exclusifs au lancement, Disney + offre aux fans de tous âges une nouvelle façon de découvrir le contenu sans précédent des marques de divertissement emblématiques de Disney, notamment Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, et National Geographic. Cela comprend la série très attendue “The Mandalorian”, du producteur exécutif et écrivain Jon Favreau, “High School Musical: The Musical: The Series”, et plus de 600 épisodes de “The Simpsons”, disponibles sur demande en un seul endroit pour le premier temps.

O2 Extras est disponible pour les clients O2 Pay Monthly nouveaux et en cours de mise à niveau sur les contrats combinés, tablettes et SIM uniquement. En utilisant la plateforme My O2, les clients sur les tarifs éligibles peuvent choisir parmi une gamme d’extras couvrant des domaines tels que la musique, la vidéo, la méditation, les livres et les livres audio.

