Oaxaca ferme des plages et limite les ventes d’alcool

Oaxaca.— Le gouverneur d’Oaxaca, Alejandro Murat, a renforcé les mesures restrictives pour empêcher la propagation de Covid-19 dans cette entité.

Ainsi, le président d’Oaxaca a annoncé que jusqu’au 30 avril, les activités non essentielles sont suspendues dans tous les secteurs et les activités industrielles non essentielles.

Compte tenu de cela, la fermeture totale est décrétée dans les hôtels et les services d’hébergement touristique, les plages, les restaurants (ils ne peuvent offrir que la livraison à domicile), les centres commerciaux et les places publiques.

De même, la tenue des marchés de rue, des journées de la place et des services religieux est suspendue et la vente de boissons alcoolisées est limitée à partir de six heures de l’après-midi.

Le gouvernement d’Oaxaca a garanti l’approvisionnement alimentaire pendant l’éventualité et a averti que tout le poids de la loi sera appliqué à ceux qui osent commettre des pillages ou du vandalisme.

Fermeture d’établissements et d’espaces:

Hôtels et services d’hébergement pour activités touristiques

Les plages

Restaurants (ils ne fonctionneront qu’en service de livraison à domicile)

Centres commerciaux

Places publiques

Suspension de la vente de boissons alcoolisées à partir de 18h00

Tianguis et jours carrés

Rassemblements religieux

Les établissements ouverts avec des mesures sanitaires strictes seront maintenus:

Pharmacies

Les banques

Stations service et essence

Secteur de la santé

Marchés

Supermarchés

Magasins libre-service

Épicerie

Transport public et de fret

Magasin de produits de nettoyage

Services d’urgence privés

Aéroports et terminaux de bus

