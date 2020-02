Obésité et problèmes visuels: conséquences d’une utilisation excessive d’Internet

Dans le monde d’aujourd’hui, où presque tout se résume à un petit écran, les scientifiques s’inquiètent de plus en plus des effets nocifs sur la santé.

10 février 202010: 22h34

Parmi les effets néfastes, nous devons d’abord mettre obésité.

Et est-ce que le fait d’être connecté à Internet tout le temps vous rend de plus en plus sédentaire et cela, au fil des ans, pourrait conduire à l’obésité. Attentif!

Les problèmes de vue dus à une surexposition aux écrans doivent également être pris en compte. Et ce n’est pas seulement la luminosité des écrans, mais les problèmes de cou et de dos liés à la posture, surtout s’il s’agit d’appareils mobiles.

Les problèmes de sommeil sont également liés à l’utilisation excessive d’appareils électroniques, ceci en raison des effets déjà connus des ondes électromagnétiques.

Essayez donc de modérer un peu son utilisation. Oui, ils sont un outil fantastique et utile, mais vous devriez également vous reposer un peu d’Internet.

.