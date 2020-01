Obi-Wan Kenobi Disney + Series ajoute le créateur de costumes “No Time To Die”

La créatrice de costumes Suttirat Anne Larlarb a été ajoutée à l’équipe de la prochaine série Star Wars Obi-Wan Kenobi Disney + Original, selon Discussing Film.

Elle a auparavant travaillé en tant que créatrice de costumes sur de nombreuses émissions de télévision, dont «Trust» et «American Gods», ainsi que de nombreux films tels que «Slumdog Millionaire», «The American», «127 Hours», «Trance», «The Walk »,« Steve Jobs »,« Gemini Man »et le prochain film de James Bond,« No Time To Die ».

La nouvelle série Disney + doit commencer le tournage en juillet et sera dirigée par Deborah Chow, qui a réalisé un épisode de “The Mandalorian”. Cette série comprendra 6 épisodes, mais aucune date de première n’a encore été annoncée.

Avez-vous hâte de découvrir la nouvelle série Obi-Wan Kenobi sur Disney +?

