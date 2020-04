Obi-Wan Kenobi Disney + Series Logline Original Revealed

Au cours de la dernière édition du D23 Expo, Kathleen Kennedy et Ewan McGregor de Lucasfilm ont annoncé qu’une nouvelle série Star Wars mettant en vedette Obi-Wan Kenobi arriverait à Disney +.

Plus tôt cette année, il a été révélé que le tournage de la série Obi-Wan Kenobi serait retardé jusqu’à l’année prochaine, car Joby Harold a été amené à retravailler le script. The Illuminerdi, a révélé la ligne de journal d’origine de la série, bien que cela puisse avoir changé maintenant qu’un nouvel écrivain a été introduit.

Voici la ligne de connexion d’origine:

Tatooine, une planète désertique où les agriculteurs travaillent dur sous la chaleur de deux soleils. Pendant ce temps, ils essaient de se défendre et de défendre leurs proches contre les maraudeurs Tusken. Une planète au bord de la civilisation. Et un endroit où il serait peu probable de trouver un maître Jedi, ou un enfant orphelin sur lequel l’avenir de toute la galaxie pèse sur ses petites épaules.

On sait peu de choses sur cette nouvelle série, si ce n’est qu’elle se déroule environ 8 ans après les événements de la «Revanche des Sith» et qu’elle sera dirigée par Deborah Chow.

Avez-vous hâte de découvrir la nouvelle série Obi-Wan?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

