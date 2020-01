Obi-Wan Series en attente alors que la série est réorganisée

RUPTURE: Obi-Wan Series en attente alors que la série est réoutillée

Il semble que ceux qui espèrent voir Ewan McGregor rallumer le sabre laser devront attendre un peu plus longtemps, car The Hollywood Reporter annonce que la série Disney + prévue par Lucasfilm sur Obi-Wan Kenobi a été suspendue. Malgré les récentes rumeurs selon lesquelles l’émission avait été annulée, l’émission reste en développement actif avec McGregor (Oiseaux de proie) toujours en vedette et Deborah Chow (Le Mandalorien) toujours en ligne pour diriger.

Les scripts de Hossein Amini (L’aliéniste, Conduire) ont été à l’origine du problème et ont maintenant été complètement supprimés à la recherche d’un nouvel écrivain. Les histoires, à partir des deux scripts entièrement écrits, se sont apparemment concentrées sur Obi-Wan protégeant les jeunes Luke et Leia, et la pré-production était bien en cours, y compris les tests d’écran d’autres acteurs aux côtés de McGregor. Une partie du processus de réoutillage consistera désormais à réduire le nombre d’épisodes de six à quatre. Il n’y a pas de calendrier actuel pour le retour de la série, mais il visait un démarrage de la production en juillet 2020. Collider rapporte que l’équipe de production des studios Pinewood de Londres a été renvoyée chez elle et a dit que les choses allaient s’arrêter «indéfiniment».

Ce bouleversement tardif survient alors que Lucasfilm tente de se regrouper après sept années financièrement réussies mais tumultueuses qui ont vu plusieurs équipes créatives licenciées de projets, y compris un film Boba Fett et un film Old Republic étant donné le vent en poupe. La dernière sortie en salles, J.J. Abrams » Star Wars: The Rise of Skywalker, a rapporté plus d’un milliard de dollars, mais est maintenant le film Star Wars le plus critiqué de tous les temps.

La nouvelle série se déroulera huit ans après les événements de La vengeance des Sith, où nous avons vu pour la dernière fois Obi-Wan livrer le bébé Luke Skywalker à sa propriété Tatooine. La série sera dirigée par Deborah Chow. Chow, Amini et McGregor seront producteurs exécutifs aux côtés de Kathleen Kennedy, Tracey Seaward (La reine) et John Swartz (Rogue One: une histoire de Star Wars). Jason McGatlin, vice-président exécutif de la production de Lucasfilm, sera le coproducteur.

McGregor a repris le rôle d’Obi-Wan pour la Guerres des étoiles il y a deux décennies, la trilogie prequel de feu Alec Guinness. Sa dernière apparition en direct a eu lieu en 2005 La vengeance des Sith. Cependant, McGregor a également prêté sa voix à la vision de Rey le réveil de la force. De plus, McGregor n’a pas hésité à vouloir reprendre son rôle.

Il y a deux ans, le réalisateur Stephen Daldry était censé faire la queue pour diriger un standalone Obi-Wan film. Malheureusement, la triste performance au box-office de Solo: une histoire de Star Wars mettre tous les films dérivés en attente.

Pas d’autres détails sur le potentiel Obi-Wan les séries sont actuellement disponibles. Quelques Guerres des étoiles romans et bandes dessinées ont exploré la vie d’Obi-Wan sur Tatooine entre Épisodes III et IV. Obi-Wan a également eu un match revanche mémorable avec Dark Maul à Star Wars Rebels. Mais toute direction d’histoire pour le nouveau spectacle est simplement une conjecture à ce stade.