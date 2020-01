Obi-Wan TV Show aurait des ennuis avec le drame entre McGregor et Disney

Après Solo: A Star Wars Story au box-office et a reçu une réception décevante des fans, une tonne de films en développement ont été mis sur glace chez Lucasfilm, y compris le très attendu Obi Wan Kenobi retombées. Cependant, étant donné que nous savons tous que la suppression du héros préféré des fans ne le rend que plus puissant que vous ne pouvez l’imaginer, nous nous attendions tous à ce qu’il revienne encore à un moment donné et bien sûr, D23 a apporté les nouvelles que nous attendions tous .

Oui, au cours de l’été, Disney a confirmé qu’Ewan McGregor reprendrait en effet son rôle d’Obi-Wan dans une prochaine série télévisée pour Disney Plus. Et tandis que l’excitation n’a cessé de croître depuis l’annonce officielle, la base de fans de Star Wars a été envoyée en crise cette semaine lorsque la nouvelle a annoncé que le spectacle avait été annulé.

Il s’avère que ces rapports étaient faux, mais cela ne signifie pas que la production n’est toujours pas en difficulté. Selon deux sources de confiance – Grace Randolph et Scott Wampler – il y a en effet des problèmes de brassage dans le camp d’Obi-Wan, avec un drame en coulisses entre McGregor et Disney menaçant de faire dérailler les choses.

Alors, que se passe-t-il exactement ici? Eh bien, c’est difficile à dire en ce moment car Disney reste assez silencieux. Mais des rumeurs ont circulé qui pointent vers des conflits d’horaire, des scripts peu impressionnants et, comme le mentionne Grace, des problèmes avec Ewan. Bien que les détails exacts de ce dernier numéro restent flous.

Franchement, tout cela est un peu décourageant d’entendre parler, car les espoirs sont grands Obi-Wan montrer après des années et des années d’attente pour voir McGregor revenir à ce rôle. Donc, avec un peu de chance, tous ces problèmes seront réglés bientôt et les choses reprendront leur cours. Regarde cet espace pour plus.